14e congres de l’UNTM : Bassaro Haïdara aux commandes de l’information

Secrétaire général du Syndicat national de l’Information, de l’Informatique, de la Presse et de l’Industrie du Livre (Snipil), et du bureau syndical de l’Agence malienne de presse et de publicité (Amap), Bassaro Haïdara hérite désormais du poste de Secrétaire aux Technologies, à l’Information et à la Communication du nouveau bureau de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), issu de son dernier congrès.

A la faveur du 14e congrès de l’UNTM, qui a clos ses travaux le week-end dernier à Bamako, Bassaro Haïdara hérite du prestigieux poste de Secrétaire aux Technologies, à l’Information et à la Communication. Natif du village de Nyamina dans la région de Ségou il y a une quarantaine d’années, M. Haïdara avec un parcours professionnel marqué par le marketing et la communication, est en terrain connu.

Le nouveau patron aux Technologies, à l’Information et à la Communication du nouveau bureau de l’UNTM est diplômé en ingénierie marketing et management avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de l’information et de la communication au Mali. L’actuel Secrétaire général du Snipil et du Bureau syndical de l’Agence malienne de Presse et de Publicité (Amap) a une riche carrière en réalisations.

Riche carrière en réalisations

Haïdara a rejoint l’Amap en 2008 après avoir travaillé en 2007 en qualité d’agent commercial à Mobilium SARL. Au fil des ans, il a gravi les échelons au sein de l’Agence occupant des postes de responsabilités croissantes, notamment : Assistant du responsable de la section audiovisuelle, puis de chef division commerciale et marketing.

À ce titre, il a joué un rôle important dans la promotion et le développement de l’Amap, en supervisant les activités commerciales et de marketing de l’entreprise. Il a également été l’un des piliers de la réussite du flash d’information en bambara, sur la page Mali Kibaru sur YouTube de l’Amap.

En plus de ses réalisations professionnelles, Bassaro Haïdara est également un acteur engagé de la société civile. Il a été président du Club Toastmasters Bamako-Soleil, directeur de secteur avec quatre clubs sous sa responsabilité ensuite du directeur de zone avec trois pays (Gambie, Mali et Sénégal) à administrer avec plus de 400 membres.

Il est également le président fondateur de l’Association des supporters du club de football anglais de Manchester United au Mali et du Club Unesco de l’IGLAM. Son engagement associatif lui a valu de nombreuses reconnaissances, dont le titre de “Distingué ToastMaster” (DTM).

M Haïdara est un communicant hors pair, doté d’excellentes compétences en leadership et en management. Il est également un passionné d’information et de culture, et s’intéresse vivement aux voyages, aux échanges culturels, à la lecture et au sport.

Sa riche expérience, son engagement associatif et ses qualités personnelles font de lui un atout précieux pour le secteur de l’information et de la communication. Ce n’est pas par hasard qu’il a été élu lors du 14é congrès de l’UNTM pour diriger le Secrétariat aux Technologies, à l’Information et à la Communication. Avec son leadership inspirant, sans aucun doute, il jouera un rôle important dans le développement de ce domaine crucial pour le pays.

Au vu de de son expérience, Bassaro Haïdara est un professionnel accompli et un citoyen engagé. Son parcours exemplaire est une source d’inspiration pour les plus jeunes qui aspirent à réussir dans le domaine de l’information et de la communication.

A Dicko

