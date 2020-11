Grèves en cascade au Mali : Les agents de la santé entrent dans la danse

Au Mali, le front social est en ébullition. Plusieurs syndicats de travailleurs, dont l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), sont sur le pied de guerre. Et les débrayages prennent du volume. Hier, mercredi 11 novembre 2020, la plateforme des syndicats de la santé du Mali (PLA.S.S.MA) a adressé au gouvernement, un préavis de grève de 192 heures, soit 8 jours comme suit : 72heures soit 3 jours du 25 au 27 Novembre 2020, puis 120 heures soit 5 jours du 07 au 11 Décembre 2020. La Plateforme des Syndicats de la Santé du Mali (PLA.S.S.MA) exige sans délai l’application des points d’accord des procès-verbaux de conciliation du 16 avril 2017 et du 25 Juillet 2018. Il s’agit de l’’adoption du Statut des Agents de la Santé du Mali avec sa grille indiciaire annexée ; l’intégration des contractuels sur fond ASACO dans la fonction publique des collectivités ; la création d’une passerelle entre la fonction publique des collectivités territoriales et l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; la gestion de la problématique de bi-appartenance ; l’intégration des émoluments des bi-appartenants dans le salaire ; Paiement des arriérées des bi-appartenants ; le paiement des émoluments des bi-appartenants des régionaux, la proclamation des résultats des attachés et chargés de recherche session de 2018 et 2019 et l’intégration des contractuels des hôpitaux dans la fonction publique de l’État.

