Intégration des contractuels : Yacouba Katilé réitère sa promesse

“Prière de redoubler d’effort camarade secrétaire général, tout en étant conscient des sacrifices déjà consentis en notre faveur, mais dont le résultat n’est pas encore atteint, pour résoudre très prochainement notre situation aux côtés de nos hôtes de la Transition”, a lancé le président du Collectif des contractuels de l’Etat, Abou Traoré, au secrétaire général de l’UNTM Yacouba Katilé. Il s’agissait pour lui de l’inviter à s’impliquer davantage pour leur cause. C’était lors de leur présentation de vœux au siège de l’UNTM.

Depuis belle lurette, les contractuels de l’Etat se trouvent bloqués par le décret n°051 du 10 février 2011, pour gravir des échelons au sein de l’administration malienne en tant que contractuels de l’Etat et aussi intégrer directement la fonction publique. Pour revendiquer leur droit suivant le principe “diplôme égal, salaire égal”, un collectif est né avec Abou Traoré à sa tête. Le collectif, membre de l’UNTM, est à une décennie de combat mais aucun résultat.

La semaine dernière, lors de leur présentation de vœux à l’UNTM à travers son secrétaire général, le président du Collectif Abou Traoré, est revenu sur leur doléance : “Les collègues, agents contractuels, régis par le décret n° 051, me chargent de vous transmettre le degré de lourdeur, de poids et de grandeur de leur crainte jusqu’ici face à ce dossier qui définit et décrit leur sort, puisque vivant d’insomnie dans le quotidien avec l’esprit et le reflexe dérisoire”.

Après les présentations de vœux et les bénédictions pour le Mali, le président du Collectif a obtenu l’engagement du patron de l’UNTM de tout mettre en œuvre pour la régularisation de leur situation. Aux dires du secrétaire général de l’UNTM, leur syndicat avait une première fois obtenu l’intégration des contractuels de l’Etat à la fonction publique.

Mais, par finir, cette intégration a fini par être politisée et être une entrée frauduleuse dans la fonction publique. C’est ce qui aurait poussé les autorités de l’époque à prendre des mesures par le décret 051 afin de stopper les mauvaises pratiques, regrettera le patron de l’UNTM avant de promettre d’appuyer le Collectif dans sa démarche.

Koureichy Cissé

