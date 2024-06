Le Secrétaire général du syndicat national des banques et établissements financiers du Mali, Hamadoun Bah, a été placé sous mandat de dépôt ce jour par le pôle économique et financier de Bamako. Selon plusieurs sources, il a été arrêté suite à une plainte d’un comité syndical de la banque de la place. Son arrestation a suscité la colère du bureau du SYNABEF qui a très vite appelé lors d’un point de presse à l’arrêt du travail dans toutes les banques et établissements du pays ce jeudi jusqu’au Samedi. « Le bureau exécutif du SYNABEF a décidé de l’arrêt immédiat du travail dans toutes les Banques, Assurances, Microfinances, Commerces et entreprises pétrolières à compter de ce jeudi 6 juin jusqu’au samedi 8 juin 2024 », a décrété le BE-SYNABEF. Hamadoun Bâh est un syndicaliste très influent au Mali. Il est membre de la plus puissante centrale syndicale du Mali, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM). Le bureau exécutif de cette centrale syndicale dirigée par Yacouba Katilé a convoqué une réunion extraordinaire à la Bourse du travail de Bamako pour statuer sur son cas.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :