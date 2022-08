L’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) dénonce le népotisme, le favoritisme et autres privilèges dans le nouveau Mali tant attendu par les Maliens. A travers une correspondance, la plus grande centrale syndicale du Mali accuse Mme le ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Diawara Awa Paul Diallo.

L’UNTM soutient la transition mais n’accepte pas de la manipulation pendant sa période. Pour Yacouba Katilé secrétaire général de l’UNTM, la plus grande centrale syndicale du Mali n’acceptera jamais pendant cette transition le népotisme, le favoritisme et les privilèges qui ont tant assombri le développement du pays du fait d’un afflux d’incompétents de corrompus à la tête des responsabilités dont le pays pouvait se glorifier.’’ En tant que ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, partenaire du premier ordre, l’UNTM voudrait en outre vous prier de bien vouloir informer les plus hautes autorités de la prolifération des cas mafieux orchestrés en pleine transition du pays’’ a affirmé Yacouba Katilé et poursuit que la vigilance, l’impunité, les avertissements à toute la classe politique, syndicale, associative pour que cessent toutes les bassesses, les déshonneurs, les ignominies, les infinies, les indignités, les abjections qui ont en cours dans tous les domaines de la vie nationale.

Selon le secrétaire général de l’UNTM, l’arrêté N°2022-3266/MTFDS-SG-DNFP-D1-3 du 26 juillet 2022 portant régularisation de situation administrative note aussi des anomalies. ‘’Cet arrêté concerne des diplômés ayant subi des épreuves d’entrée dans la fonction publique en tant que détenteurs de licence et non de la maîtrise. Un compromis avec un de vos prédécesseurs avait décidé de leur recrutement en catégorie B2. Ils ont accepté ce compromis tout en signalant qu’ils ne formuleront aucune demande de la régularisation visant à accéder à la catégorie A’’, a-t-il informé. Il continue qu’avec le système Licence-Master-Doctorat (LMD) qui ouvre cette catégorie à la licence, les bénéficiaires ont esté en justice contre l’Etat pour obtenir l’accession à la catégorie A. Toujours pour le secrétaire général de la plus grande centrale syndicale au Mali, l’arrêté N°2022-278/MTFDS-SG-CNCFP du 22 février 2022 est fait sur des bases frauduleuses car n’ayant aucune légitimité constitutionnelle, juridique. ‘’ Cet arrêté ne peut que renforcer certains jeunes dans la conviction que les changements dont on parle ne sont que fictifs à cause d’une distribution de faveurs de privilèges’’, a déploré M. Katilé et ajoute que son annulation s’impose pour éviter des réactions houleuses car il reproduit les improvisations du pouvoir défunt dans l’application du statut général des fonctionnaires négocié par l’UNTM par rapport à des catégories professionnelles.

Le secrétaire général de l’UNTM continue qu’une autre anomalie vient du fait que les bénéficiaires de l’arrêté d’intégration au lieu d’être dans les corps de l’enseignement où ils officient déjà, sont directement versés dans ceux des planificateurs, des inspecteurs de finances, des administrateurs civils. ‘’ L’intégration dans ces corps d’aujourd’hui s’effectuent après une formation dans la nouvelle Ecole Nationale de l’Administration (ENA) créée par la loi N°06-046 du 05 septembre 2006.

Pour mettre fin à sa colère, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali à Mme le ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social d’annuler pure et simple ses différents arrêtés d’ici la fin de ce mois. Elle dit niet aux anciennes pratiques.

Diak

Commentaires via Facebook :