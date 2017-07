Longtemps laissée pour compte en matière de désenclavement, la commune VI au compte du projet Pacum avec l’appui de la Banque mondiale, bénéficie de l’aménagement d’environ 3 343 mètres en bitume ; 1 689 mètres de collecteur et 590 mètres du marigot de Sokorodji. Le coût total des réalisations est estimé à environ 4,5 milliards de F CFA.

 Ce projet de désenclavement de la Commune VI est divisé en trois lots distincts. Le 1er lot concerne la construction et le bitumage de la rue 132 du quartier de Sogoningo estimée à 1198 mètres et la rue 703 de Faladié d’un linéaire de 456 mètres. Ces routes seront dotées des ouvrages pour l’assainissement des rues, de l’éclairage public et de feux tricolores au niveau de trois carrefours qui seront aménagés. Au niveau de la gare routière sis à Sogoningo, il sera construit des bouches d’incendie au compte de la protection civile. Ces deux routes dont les travaux battent leur plein, vont permettre de relier deux quartiers en occurrence Faladié et Sogoningo sans passer par l’Avenue de l’OUA.

Le 2è lot de ce projet structurant comprend l’aménagement et le bitumage des rues 702 et 738 en 1×2 voies du quartier de Banankabougou sur un linéaire de 1689 mètres. Ce second tronçon sera également équipé des ouvrages pour l’assainissement et de deux giratoires sans oublier l’éclairage public pour renforcer la sécurité routière. Les travaux sont confiés à l’entreprise ECGF pour un montant d’environ 1,6 milliard de F CFA pour un délai de 8 mois.

Le troisième lot concerne les voiries pour le drainage des eaux en vue de mettre fin à la recrudescence des inondations.  Pour ce faire, la commune sera dotée d’un collecteur en maçonneries de moellons à Sokorodji sur un linéaire de 1689 mètres. En plus, il sera aménagé en pierres maçonnés le marigot de Sokorodji dans la commune sur un linéaire de 590m. Cette route sera dotée d’une passerelle et de dalots pour les piétons. Les travaux sont confiés à BECM-CGF pour un montant estimé à plus de 900 millions de F CFA pour un délai contractuel  de 6 mois.

Les travaux lancés en juin dernier sont estimés à environ 4,5 milliards de F CFA entièrement financés par la Banque mondiale au profit du projet Pacum sous la tutelle du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat. En plus du désenclavement de la Commune VI, les réalisations vont contribuer à améliorer l’assainissement et la santé sans oublier le désengorgement de l’Avenue de l’OUA où les usagers peuvent contourner la  Tour d’Afrique en Allant sur la route de Ségou. Ce projet précède celui réalisé en Commune IV en 2014, où il a permis de réaliser le pavage et la réalisation de collecteur à Lafiabougou.

Pour le coordonnateur, Mamadou Ouane, le projet Pacum vise à appuyer le renforcement des performances institutionnelles des communes urbaines ciblées à fournir des services urbains à leurs populations. En plus du District et de ses Communes, les régions de Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti, Tombouctou et Koutiala jouissent des avantages du projet.

