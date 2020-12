Le Bureau du Conseil national de la Transition (CNT) a été installé, ce jeudi 31 octobre 2020, au Centre International de Conférence de Bamako. L’équipe d’une quinzaine de membres a été adoptée à l’issue d’une démarche jugée « antidémocratiques » par certains membres du CNT.

–maliweb.net- Pour 115 votants et 06 absents, le Bureau du CNT a raflé 73 voix suffrages favorables contre 36 défavorables et 06 bulletins nuls. Le poste tant convoité de 1er vice-président est revenu à Assarid Ag Ibarcaouane, vice-président de l’ADEMA-PASJ et non moins ancien vice-président de l’Assemblée Nationale emportée par la chute du régime IBK. Mme Hatouma Gakou DJIKINE devient par la même occasion deuxième vice-présidente du CNT. Quant à Issa Kaou Djim, il se console du poste de 4e Vice-président devant Diarra Racky Talla, précédemment ministre sous IBK.

Au nombre de six les postes de secrétaires parlementaires reviennent respectivement et dans l’ordre à Amadou Maïga, Nouhoum Sarr, anciennement membre du M5-RFP, puis Amadou Diallo, président du Conseil National de la Jeunesse. Les deux questeurs se nomment Nouhoum Dabitao et Adama Niaré.

« Président, assumez-vous ! »

« C’est un bureau antidémocratique qui viole le règlement intérieur du CNT », a dénoncé Aboubacar Sidiki Fomba, président de l’Alliance démocratique du peuple malien (Adepm), avant d’ajouter ceci : « Au CICB, les membres du CNT ont dû se rendre à l’évidence : la démocratie n’est pas le principe, mais l’exception. Sous l’appellation « proposition de bureau », le Col Malick Diaw a débarqué avec une liste préétablie. Les membres du CNT devaient juste voter « Oui » ou « Non ». Pas de deuxième liste». Les griefs d’Aboubacar Sidiki Fomba ont dû ratisser large car 42 autres collègues se sont prononcés contre la liste unique, en plus des bulletins nuls.

La mise en place du bureau de Conseil national de la Transition a donné lieu à un spectacle pour le moins ahurissant. Ils étaient plus d’un à s’interroger sur le jeu d’un certain Mahamadou Diarrassouba, baron du Rpm, le parti du président IBK. Et pour cause, face aux manquements au Règlement intérieur et au jeu antidémocratique constatés dans la mise place du Bureau du CNT, l’ancien questeur de l’Assemblée nationale durant le premier quinquennat d’IBK, na fait mieux qu’interpeler le Col Malick Diaw en ces termes : « Président, assumez-vous ! ». Par ailleurs, il a par plusieurs fois invité Malick Diaw à faire fi des interpellations des uns et des autres quant aux déviances relevées dans le processus de mise en place du Bureau.

La reprise des travaux, annoncée à 12h30 pour la mise en place des commissions parlementaires, a été repoussée à 14h.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

