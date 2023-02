Base de Gao : Le ministre de Défense colonel Sadio Camara réceptionne un nouveau lot de drones turcs au profit de l’armée

Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara a réceptionné mardi, un nouveau lot de drones de types Bayktar TB2 pour le compte des forces armées maliennes. La réception a eu lieu à la base aérienne de Gao à 1200 km de la capitale.

Accompagné par le chef d’état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra ou encore du chef d’état-major de l’armée de l’Air, le général de brigade Alou Boï Diarra, le ministre de la Défense et des anciens combattants, Sadio Camara, n’a pas caché sa satisfaction lors de la réception de ces engins de guerre.

Acquis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire malien ces drones sont bien accueillis par le commandement militaire local.

« Aujourd’hui, les plus hautes autorités ont décidé d’armer les forces de défense et de sécurité. Les Maliens l’ont compris et accepté de donner la priorité à l’armée. Nous avons donné des drones à Sevaré, aujourd’hui c’est à Gao, et dans un futur proche ça sera d’autres régions ou à la capitale », a indiqué le colonel Sadio Camara.

Cette réception intervient après la remise d’un premier lot de drones de même type à la base aérienne de Sevaré en décembre dernier. « Cela participe à l’amélioration des conditions de travail des forces armées maliennes et de sa modernisation dans le but d’atteindre plus efficacement ses objectifs », a ajouté le ministre Camara.

Le ministre a visité le centre de contrôle de drones TB2 nouvellement acquis. Sur place des officiers bien formés ont procédé à des démonstrations au ministre et à sa délégation.

En pleins travaux d’agrandissement, la base aérienne de Gao est un véritable chantier où ingénieurs, techniciens, maçons et manœuvres travaillent d’arrache-pied pour accueillir plus de vecteurs aériens. Sur place, des bâtiments devant servir de centre d’accueil et d’hébergement des pilotes et autres travailleurs sur les aéronefs sortent de terre. Un premier bâtiment visité par le ministre et sa délégation est prêt à être occupé. Il attend juste d’être équipé. « On sent que ça bouge au niveau des garnisons », a lâché à juste titre un membre de la délégation.

Le ministre de la Défense a aussi eu droit à une appréciation de la situation sécuritaire grâce aux informations donnée par le PC opérationnel de Gao, avant de rencontrer la troupe. Cette dernière qui affiche son soutien pleine et entière aux autorités maliennes a eu des échanges avec le ministre et le chef d’état-major général des armées. « L’armée malienne est en même temps en opération et en reconstruction. Ce qui n’est pas facile dans un tel contexte. Mais qu’à cela ne tienne, des efforts sont consentis pour vous mettre dans toutes les conditions possibles avec l’amélioration de vos conditions de vie », a expliqué le ministre. Pour le ministre, l’heure est à l’union sacrée. Et visiblement les hommes rencontrés ont compris le message. Aux quelques difficultés d’intendance évoquées par des militaires, le ministre a pris bonne note et a promis des réponses adéquates.

Le Ministre de la Défense à la remise de drones de combat à l'armée de l'Air à Gao

« Tant que les Maliens ne sont pas en paix nous ne pouvons dormir tranquillement »

Pour clôturer sa visite de travail à Gao, le ministre de la Défense et des anciens Combattants, le colonel Sadio Camara a accordé une interview aux médias présents. Au cours de cette interview, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les Forces armées maliennes en équipements et autres matériels de guerre afin de faire face aux défis sécuritaires.

« Nous sommes venus à Gao pour nous rendre compte du processus d’avancement de l’installation d’armement et d’équipements militaires », a lancé le Colonel Sadio Camara. Selon le ministre Camara, les nouveaux moyens sont adaptés et appropriés pour mener la guerre contre le terrorisme. «Aussi longtemps que les populations maliennes continuent d’être sous pression, nous ne pouvons dormir tranquillement », a lancé le ministre de la Défense.

Convaincu que le vœu des plus hautes autorités est de fédérer tous les maliens autour des forces armées pour relever les défis auxquels le pays est confrontés, le ministre Camara dira que si la Transition fait des efforts louables dans le domaine de la défense, c’est parce que le peuple malien a accepté et compris les enjeux. Pour lui, cette remise de drones est un processus qui va continuer pour s’étendre à toute partie du pays jugée stratégique. Le but final recherché est d’anticiper, de protéger les populations et même les militaires déployés sur le théâtre des opérations.

Il a également signalé que conformément aux instructions du président de la Transition colonel Assimi Goïta, le gouvernement doit être au plus près des populations éprouvées pour les sécuriser et leur apporter le soutien nécessaire.

Interrogé sur le moral de la troupe, le ministre a souligné le bon état d’esprit qui règne chez les hommes. « Le moral au beau fixe », a-t-il lancé. « Même si nous sommes conscients que des petites difficultés existent toujours, et nous nous attelons à les résoudre ».

