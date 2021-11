« Le ministère russe des armées a annoncé mercredi l’inauguration d’une nouvelle base militaire temporaire à Gossi au centre du Mali. L’annonce a été fait par communiqué rendu public sur le site du ministère ce 31 octobre 2021 », peut-on entendre au début d’une vidéo de plus de sept minutes publiée sur une chaîne YouTube nommée Africa24.infos. Faux.

La vidéo disponible a été mise en ligne le 1er novembre 2021 et comptabilise déjà plus de 20 000 vues et des centaines de like.

Pourquoi c’est faux

Les auteurs de la vidéo citent le ministère russe de la Défense comme source de l’information sur « l’inauguration d’une nouvelle base militaire temporaire à Gossi ». Nous avons consulté le site du ministère de la Défense russe. Nulle part, on ne retrouve cette infirmation.

La dernière information publiée sur ce site parlant du Mali date d’octobre 2019. Nous avons aussi consulté d’autres sites Internet avec des mots-clés « nouvelle base militaire russe à Gossi au Mali », et en français et en russe, nous n’avons vu l‘information nulle part. Même pas sur des sites de propagande ou satiriques. « Prenez ça comme une fausse information », a répondu à BenbereVerif la Direction de l’information et des relations publiques des armées du Mali (Dirpa) à laquelle nous avons envoyé la vidéo.

Actif depuis le 27 décembre 2020, le compte Africa 24.info se définit comme une chaîne qui donne des informations « en l’Afrique et dans le monde en continu ». Depuis sa création, elle comptabilise plus de 6 600 000 vues. Son site Internet est considéré par les Observateurs de France 24 comme faisant partie d’un réseau de désinformation en Afrique.

La chaîne est particulièrement active sur le Mali. Rien que la semaine dernière, plus de 25 vidéos, toutes sur le Mali et la Russie, ont été publiées sur la chaîne. Le type de voix utilisé est un signe qui pousse à être extrêmement prudent sur les informations qu’elle diffuse.

Par Aliou DIALLO

Commentaires via Facebook :