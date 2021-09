Billet : Si Wagner peut nous faire gagner cette P… de guerre, alors qu’il vienne !

Si les armées dites régulières du monde entier n’arrivent pas à vaincre le terrorisme sur le territoire malien et si la France malgré son statut d’ancienne puissance coloniale et sa grande capacité diplomatique et militaire, n’arrive pas à chasser hors du territoire du Mali les groupes djihadistes et terroristes et si enfin l’armée régulière du Mali ne peut rien faire, alors, peut-être qu’une milice sans foi ni loi comme on tente de dépeindre le groupe Wagner, est la meilleure solution.

De toutes les manières, l’ennemi en face n’utilise pas une guerre conventionnelle et s’en fout des droits de l’homme. Il tue, égorge et dépouille leurs victimes qu’elles soient militaires ou civiles. Alors, pourquoi diaboliser « Wagner » en disant que ce sont des « mercenaires » qui ne respectent aucun ordre établit. Les terroristes et autres bandits respectent-ils l’ordre conventionnel ?

C’est peut-être une honte pour un pays de confier sa sécurité à des mercenaires. Mais des pays comme la France a utilisé et continuent d’utiliser des « mercenaires » pour asseoir leur domination mondiale. Au moment où nous étions au Lycée, lorsqu’on parlait de Bob Denard, le nom du gouvernement français était automatiquement associé. Et qui était Bob Denard ? Un mercenaire aux services du gouvernement français pour résoudre les sales besognes.

Alors comme ça, Wagner ferait peur à la France et ses alliés parce que ces « hors-la-loi » ne feront pas de différence dans les groupes qualifiés de terroristes. Il se trouve que la nuit, tous les chats sont gris. Beaucoup de militaires qui œuvrent le jour sous les drapeaux nationaux se transforment la nuit en chats noirs.

La seule crainte que les Maliens pourraient avoir concernant l’arrivée éventuelle du groupe Wagner, c’est que ces « mercenaires » ne soient utilisés pour mater les futures contestations contre la prolongation du délai de la transition.

Par ces temps qui courent et vu ce qui est arrivé à la FORSAT, aucun militaire malien ni force de l’ordre, n’acceptera plus d’être utilisé pour préserver l’ordre lors de manifestations populaires. Alors, les mercenaires du groupe Wagner pourraient être une force de persuasion sans grand risque pour les tenants du pouvoir contre les futurs manifestants contre la prolongation du délai de la transition et si possible après des élections controversées.

Mais, ce ne sont que des hypothèses. Que Dieu nous en préserve ! Mais si Wagner peut nous faire gagner cette put… de guerre alors qu’il vienne !

Youma

