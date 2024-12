Célébration du 20 janvier 2025 : L’Aepm-Mali prépare la 1ère édition de la semaine de cohésion armée-nation

À l’occasion du 20 janvier, fête de l’Armée nationale, l’Amicale des anciens élèves du prytanée militaire-Mali (AEPM), organise la Semaine de cohésion Armée-Nation. Prévu du 10 au 21 janvier 2025, l’événement s’inscrit dans le cadre de la diversification des axes d’intervention de l’Amicale à travers plusieurs activités éducatives, socioculturelles et sportives.

Le programme de la semaine s’articulera autour de quatre activités majeures. Il s’agit d’un concours de slam de soutien aux Forces armées maliennes (FAMa) à Koulikoro, d’une Journée portes ouvertes au Musée des Armées, d’une conférence-débat à l’École de maintien de la paix Alioune Blondin Bèye (EMP-ABB), sur le thème «l’Armée, creuset de l’unité nationale, quels défis pour son renouveau et son adaptation aux dynamiques socio-culturelles contemporaines ?», et d’un cross-country (cours à pied) sur l’esplanade du monument de l’Indépendance. L’objectif est de donner plus de visibilité et de lisibilité aux actions des FAMa sur le théâtre des opérations, et de faciliter leur appropriation par les populations bénéficiaires.

Ces annonces ont été faites, hier, par les responsables de l’AEPM au cours d’une conférence de presse qu’ils ont animée dans les locaux de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa). C’était en présence du premier responsable de la Dirpa, le colonel-major Souleymane Dembélé, du président en exercice de l’AEPM, Abou Ahmed Diallo, et du coordonnateur du projet, le commandant Djibrila Maïga.

Dans son intervention, le chef de la Dirpa a félicité les initiés de la semaine pour la pertinence des activités programmées et l’importance du soutien et de l’accompagnement des populations à leur Armée qui enregistre de jour en jour des succès éclatants sur les groupes armés. terroristes. «Nous comptons sur le soutien de toute la presse dans le combat de déconstruction du narratif des terroristes et sponsors internationaux contre l’Armée nationale», a déclaré le colonel-major Souleymane Dembélé.

Le président de l’Amicale a donné des détails importants sur le déroulement des différentes activités avant de solliciter l’accompagnement efficace des hommes de médias pour la réussite de ce projet pilote. Selon Abou Ahmed Diallo, la compétition de slam sera délocalisée à Koulikoro en raison du caractère national du projet. À l’issue de ce concours, les meilleurs vainqueurs seront primés du «micro d’or FAMa» et leurs œuvres feront l’objet de diffusion sur la chaîne nationale, at-il expliqué. Sur la conférence-débat, le président de l’AEPM a souligné d’autres sous thèmes à savoir : « Histoire et rôle de l’Armée dans la société », « Le Service civique ou engagement communautaire, quels avantages ? », « La police de proximité, gage de sécurité» et «Rôle des médias dans la défense citoyenne».

Pour sa part, le coordonnateur du projet a indiqué que l’événement est placé sous le haut parrainage du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta. Selon Djibrila Maïga, le but du projet intégrateur est de contribuer de façon significative à la consolidation et au raffermissement des liens entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations. Pour cette édition inaugurale, le slogan retenu est : « Unité et engagement pour un Mali plus fort », a révélé l’officier supérieur.

Aboubacar TRAORE

