De Décembre à janvier 2023, grâce aux FAMa : 65 terroristes neutralisés, 42 interpellés et des animaux récupérés

En réponse aux actions terroristes dans les régions Sud, les Forces Armées Maliennes (FAMa), sur la base de renseignements fiables, ont exécuté un certain nombre d’opérations qui ont permis d’atteindre des résultats très satisfaisants. Comme cela ressort du communiqué de l’Etat-Major des Armées en date du 25 janvier dernier sur les opérations exécutées par nos FAMa de Décembre au janvier.

Face aux nouvelles formes de menace et sa propension dans des nouvelles localités du pays, les forces armées et de sécurité ont adapté leurs stratégies. C’est ce qui fera dire à l’Etat-Major Général des Armées que depuis son dernier communiqué du 3 décembre 2022, les opérations de protection des civils se sont poursuivies et instensifiées. Il s’agit des réponses aux actions terroristes dans les théâtres et dans les régions Sud. Ainsi, sur la base de renseignements fiables, que les FAMa ont exécuté un certain nombre d’opérations qui ont permis d’atteindre des résultats très satisfaisants.

Les opérations exécutées

A la lumière de ce communiqué, l’EMAG précise que les FAMa ont intensifié des opérations dynamiques en vue de rechercher et de neutraliser les combattants terroristes sur l’ensemble des zones d’opérations et autour de Bamako. De même, ces opérations ont maintenu la pression sur les Groupes Armés Terroristes (GAT) permettant ainsi les célébrations des festivités de fin d’année 2022 et du 20 janvier 2023 sans incidents majeurs malgré les menaces.

Pendant la période indiquée, 62 missions offensives ont été menées notamment 22 opérations aéroportées dans les localités de Saré-Ibé, Borre (Koro), Kara (Macina), Balaguina, Simi-kanda (Bandiagara), Nadani (Niono), Sossobé (Tenenkou), Ganguel (Tenenkou), Sinzana (Niono), Singo, les localités de Douentza, Boni, boucle du Baoulé (Kita), Mourdiah (Nara), Korondoli (Sofara), secteur de Djenne, entre autres.

20 missions de reconnaissances offensives ont été menées dans les Secteurs de Sofara, Bandiagara, Konna, Douentza, Boni, Ansongo, Ménaka. Il y a eu 17 missions de frappes aériennes dont 3 avec les drones TB2 dans les secteurs de Boni, Douentza et Tenenkou, avec 3 opérations de frappes d’artillerie (Grad-2M) dans les secteurs de Ségou et de Sofara.

Dans le même communiqué le bilan de ces différentes opérations se présente comme suit : 65 terroristes neutralisés et 42 interpellés dans les secteurs de Tenenkou Sofara, Boni, Douentza, Bandiagara, Tessit, Ansongo, etc. ; 22 Bases logistiques détruites dans les Secteurs de Douentza, Boni, Bandiagara, Tessit et Ansongo ; 5 Véhicules détruits ; 34 Motos détruites ; 13 Engins explosifs improvisés neutralisés. 3 PKM, 50 PM ; 2 RPG ; 20 Carabines Tchèques, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication d’Engins Explosifs Improvisés (EEI), des moyens de communication, divers matériels, y compris des uniformes militaires, récupérés.

Egalement, les dividendes de ces opérations ont profité aux populations avec plus de 500 têtes d’animaux récupérées et remises aux autorités administratives au bénéfice des propriétaires. 320 têtes de bœufs remises aux autorités locales de Dogofry.

Sur un tout autre plan, les patrouilles des FAMa dans la localité de Tihama (Ansongo) ont permis d’escorter et de porter assistance à plus de 450 personnes et leurs bétails à Ansongo, soumis à la pression et à l’embargo des terroristes. Dans la même lancée, plus de 1000 véhicules civils ont été escortés sur l’axe Gao-Labbezanga. S’y ajoute, le ravitaillement des populations de Tessit, Léléhoye, Tinama, Mondoro. Etc.

L’Etat-Major Général des Armées, a ajouté que l’intensification des opérations offensives a désorganisé les GAT en leur infligeant des pertes énormes. Cependant, qu’ils gardent encore des capacités de nuisance à travers l’utilisation des EEI et des actions d’opportunité contre les cibles molles et les unités en mouvements. D’ailleurs, qu’ils continuent de maintenir la pression sur les populations dans les zones difficiles d’accès où ils survivent particulièrement à travers des actions de rackets. Avant de réaffirmer que les efforts vont se poursuivre à travers des actions dynamiques et permanentes pour la protection des civils sur l’ensemble du territoire national.

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :