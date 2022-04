La Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a organisé une conférence de presse pour informer l’opinion nationale et internationale sur les différentes missions des FAMa dans les opérations. Ce lundi 25 avril 2022 dans la salle de conférences de ladite structure. Le directeur de la DIRPA, le Colonel Souleymane Dembélé s’est adressé à la presse pour édifier les citoyens maliens sur les évènements récents qui ont endeuillé le pays notamment les FAMa dans l’exercice de leur mission. Cette rencontre était consacrée aux allégations faites contre les FAMa à Gossi ainsi que les trois attaques kamikazes qui ont visé les camps de Sevaré, de Bapho et de Niono.

Le Directeur de la DIRPA, le Colonel Souleymane Dembélé a tenu à répondre à toutes les questions se rapportant à la mission opérationnelle, à celle de la défense de la patrie et aux perspectives des FAMa.

S’agissant de Gossi, le mardi 19 avril 2022, le colonel Dembélé a expliqué dans son discours que l’Armée française a rétrocédé aux FAMa l’emprise de Gossi qui était occupée par la Force barkane depuis 2019. Cette rétrocession intervient suite à l’annonce faite par le Président français du retrait de cette force du territoire malien. Le Colonel Dembélé a affirmé que l’Armée malienne monte en puissance dans la dynamique des coopérations d’Etat à Etat entre les autorités russes et celles du Mali. Il a aussi souligné qu’une équipe FAMa était sur place. Le 20 avril 2022, un renfort a pu rejoindre l’emprise de Gossi. Quand les FAMa ont occupé la base, des informations effrayantes d’une vidéo sont apparues sur les réseaux sociaux. La partie française l’utilise comme la preuve de la préparation d’une attaque informationnelle contre Barkhane. Cette déclaration a suivi la découverte d’un charnier par les FAMa. Il faut dire que les informations remontées par la population partaient déjà de cette découverte lorsque les autorités maliennes se sont rendues sur place.

Il y’a eu en outre, le 21 avril 2022, des tirs d’obus qui ont visé le camp dont une patrouille est sortie pour la reconnaissance afin de reconnaître le ou les pas de tirs d’obus. C’est au cours de cette reconnaissance que ladite patrouille a essuyé encore des tirs d’obus dont l’un a atteint avec précision un camion FAMa qui a été complètement endommagé. C’est la même patrouille, au cours de sa mission qui a fait la découverte du charnier à cause de la forte présence d’une odeur de cadavre.

Le 22 avril 2022, une mission des FAMa conduite par le commandant du secteur 1 a constaté de visu l’information qui était sur les réseaux sociaux. Selon le directeur, l’armée française a accusé des mercenaires russes de la mise en scène et à titre de confirmation a transmis aux médias une vidéo prise entre les 19 et 21 avril 2022 avec un drone.

En ce qui concerne les attaques complexes et simultanées d’hier, Il faut reconnaître que les FAMa ont fait preuve de grande réactivité, de professionnalisme mais aussi de bravoure. Les dégâts allaient être encore plus grands n’eut été la vigilance des hommes en faction a l’instant. Tous ont réagi positivement, sauf que certains y ont laissé la vie. Ces attaques ont été perpétrées entre cinq heures en 5mns d’intervalles entre les 3 emprises militaires de Sevaré, de Bapho et de Niono. Les groupes armés terroristes dans des actions désespérées ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d’explosifs en vue d’attaquer ces emprises. La vigilance et la réactivité des hommes ont permis de circonscrire les dégâts et de mettre en déroute les plans sinistres que les terroristes comptaient mener. Ce qui dénote une fois de plus le professionnalisme des FAMa. Les groupes armés terroristes malgré les attritions subit ces derniers mois tenteront toujours de se réorganiser et de porter en réplique des coups durs aux FAMa. Selon lui, le bilan des attaques fait état de 6 morts et 15 blessés au camp de Sevaré, côté ennemi 11 morts dont 2 kamikazes, 2 AK 47, 4 téléphones portables, 4 talkies-walkies et beaucoup de matériels militaires récupérés.

Camp de Bapho côté FAMa, un blessé et un hélicoptère endommagé et le camp de Niono côté FAMa 4 blessés et 2 véhicules endommagés. Ces actions désespérées des groupes armées n’entameront en rien la détermination des FAMa à poursuivre leur opération de sécurisation des personnes et des biens ainsi que le retour de la paix et de la quiétude sur l’ensemble du territoire.

L’état-major général des armées salue le courage et la bravoure des soldats qui, de par leur vigilance, ont contribué à minimiser les dégâts et à bouter les assaillants. Par la même occasion, il présente ces condoléances les plus attristées aux familles et frères d’armes des soldats tombés et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, une unité FAMa en patrouille sur l’axe Moura-Tenenkou a été prise dans une embuscade par un groupe au cours de laquelle 10 terroristes ont été neutralisés.

Le conseiller en communication du ministère de la Défense et des Anciens Combattants M. Aboubacar Diallo qui était présent a appelé la population a plus d’engagement et de communication afin d’aider son Armée à prendre le dessus sur le terrorisme et à le bouter hors du Mali.

Par Forces Armées Maliennes

Commentaires via Facebook :