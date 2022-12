L’École de guerre du Mali (EGM) a tenu, les 9 et 10 décembre dans sa salle polyvalente, la première session de son conseil d’orientation.

La cérémonie d’ouverture était présidée par le chef d’état-major général des Armées, le général Oumar Diarra, en présence du directeur des études de l’établissement militaire sis à Badalabougou, le colonel-major, Ibrahim Nomoko, et bien d’autres haut gradés de l’Armée.

Organe de suivi et de contrôle, le conseil d’orientation fixe les grands axes et les orientations relatives à la politique de formation au sein de l’EGM, donne son avis sur tout ce qui concerne les programmes et l’organisation de l’enseignement. Il propose des améliorations.

À ce titre, il est chargé, entre autres, de délibérer sur toutes les questions relatives à l’organisation des programmes de formation, de perfectionnement et de recherche développés par l’École, mais aussi d’adopter la directive d’enseignement et de fonctionnement. Il doit aussi approuver le projet de budget annuel et le règlement financier relatif aux dépenses afférentes au fonctionnement de l’établissement et à la gestion du personnel.

Durant deux jours, les administrateurs de l’EGM ont opinés sur les différents dossiers soumis à leur approbation. Il s’agit notamment du rapport sur le déroulement de la 1ère année académique de l’EGM, du rôle et de la place des ministères et structures régaliennes dans l’enseignement à I’EGM, de la présentation des évolutions attendues dans le programme d’enseignement des études supérieures interarmées de défense (ESIAD).

S’y ajoutent la présentation de la maquette du Master et du règlement intérieur de l’établissement de formation militaire. S’agissant de l’examen et de l’adoption du budget prévisionnel de l’exercice 2023, une commission ad hoc doit se réunir dès aujourd’hui pour finaliser le document.

Le chef d’état-major général des Armées a exprimé sa reconnaissance et ses remerciements aux autorités de la Transition pour lesquelles, la création de cette école est l’émanation d’une volonté politique clairement affichée et qui s’apprête à accueillir sa 2è promotion.

Selon le général Oumar Diarra, grâce à ce soutien fort, ce projet a vu le jour en un laps de temps et la jeune École de guerre du Mali est déjà une réussite vu la qualité de l’enseignement qui y est dispensé et l’engouement suscité auprès des pays amis pour y envoyer leurs stagiaires.

Occasion pour lui de souligner l’utilité dudit établissement qui vient compléter le cursus de formation classique dans les Forces armées maliennes (FAMa). Le général Diarra a aussi évoqué la formation commune de base en passant par le Brevet de l’enseignement militaire supérieur de 2è degré, avec un encadrement 100 % malien, conformément à la vision de l’état-major général des Armées, d’autonomisation des FAMa.

Il a saisi l’opportunité pour saluer les efforts remarquables des différentes commissions de réflexion sur la création des études supérieures interarmées de défense et des études supérieures en logistique, administration et management.

«Je tiens également à remercier les partenaires universitaires à savoir l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako et le Centre national de la recherche scientifique et technologique pour l’accompagnement de l’EGM dès le début de ce projet», a déclaré l’officier général. Et de féliciter et encourager le commandement et tout le personnel de l’EGM pour l’achèvement en bon ordre de l’année expérimentale de l’école qui a été une réussite.

Créée le 29 septembre 2021, l’EGM a pour mission d’assurer une formation de haut niveau aux officiers supérieurs des Forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux cadres civils, dans l’ensemble de leurs responsabilités interarmées, interministérielles et multinationales. Elle a aussi pour rôle de favoriser et mener les recherches stratégiques dans les domaines de défense et de sécurité.

Par Aboubacar TRAORE

