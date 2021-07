EMIA : La 43e promotion chez ATT

Après la cérémonie de baptême de la 43è promotion Feu le Général d’Armée Amadou Toumani Touré de l’Ecole militaire interarmes (EMIA) de Koulikoro, le vendredi 2 juillet dernier, Mme Touré Lobbo Traoré a offert, lundi 5 juillet, une réception aux 63 élèves officiers. La cérémonie s’est déroulée au domicile d’ATT à l’ACI.

Cette cérémonie conviviale et très chaleureuse s’est déroulée au domicile d’ATT, à Hamdallaye ACI 2000. C’était en présence de plusieurs Personnalités, amis et proches collaborateurs de feu ATT notamment Seydou Cissouma, Dr. Badara Alou Macalou (ancien Ministre) et tant d’autres …

Lors de cette réception, Mme Touré Lobo Traoré, veuve de Feu le Général Amadou Toumani Touré, a fait part de son émotion et de sa fierté pour l’hommage rendu au Président ATT, vendredi 2 juillet dernier, lors de la cérémonie de baptême de la 43e promotion, à la place d’armes du Centre d’instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro. Elle a profité de cette occasion pour adresser ses remerciements au Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, pour l’hommage rendu au Président ATT, lors de ce baptême. « Soyez les Bienvenus au domicile de votre parrain, Feu le Général Amadou Toumani Touré où j’ai l’honneur et le grand plaisir de vous accueillir au nom de toute la famille. Nous nous retrouvons, trois jours après la belle cérémonie de baptême de promotion organisée à Koulikoro. Merci au Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta, pour ce bel hommage au Président ATT qui nous a quitté subitement, le 10 novembre 2020 », a souligné Mme Touré Lobo Traoré avec beaucoup d’émotion, avant d’adresser ses sincères remerciements à l’encadrement de l’Ecole militaire interarmes pour la qualité de la formation reçue par les jeunes Officiers destinés à la relève : « Vous avez choisi un parrain qui laisse à la postérité l’image d’un soldat patriote, pénétré d’un sens profond du devoir, d’un Homme humble, patient et persévérant. A vous, jeunes Officiers, je veux que vous vous sentiez toutes et tous désormais comme des membres à part entière de la famille Touré ».

En outre, elle a mis l’accent sur la présence de quatre femmes au sein de la promotion. « Quel magnifique symbole que le Major de la promotion soit une femme quand on sait l’engagement du Président Amadou Toumani Touré pour l’équité du genre », a affirmé Mme Touré Lobbo Traore.

Les 63 élèves Officiers étaient très heureux et fiers d’être reçus par la veuve de leur parrain pour une telle réception. Devant Mme Touré Lobbo, ils ont promis de relever le défi pour honorer ATT.

Selon le Sous-lieutenant Véronique Dakouo, Major e de cette brillante promotion de l’EMIA, le parrain de la 43e promotion, Feu le Général d’Armées Amadou Toumani Touré est un modèle, un exemple à imiter : « Notre promotion a eu la chance et le privilège d’avoir un parrain dont le Mali entier est fier. Notre promotion est vraiment contente de cela ». Elle a aussi fait part de sa gratitude envers Mme Touré Lobo Traoré pour la réception offerte en l’eut endroit : « Tous les Officiers de la 43e promotion de l’EMIA ont été reçus par la veuve du Feu Président ATT, Mme Lobo Touré. C’est un honneur, une fierté pour nous et une marque d’estime de sa part à l’endroit de la 43e promotion. Nous lui avons promis de travailler comme ATT, à porter vraiment le Mali dans notre cœur et à le défendre avec vaillance », a conclu le Sous-lieutenant Véronique Dakouo.

MS

