La DIRPA met en lumière les Forces Armées Maliennes.

La Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a présenté pour la première fois une exposition de photo des Forces Armées Maliennes (FAMa), à partir de ce vendredi 17 mars 2023 jusqu’au 31 mars, au Musée Nationale de Bamako. Cette exposition avait pour thème «les FAMa au Service de la Nation». Une représentation de celui-ci par la photographie, qui va au-delà des reportages de guerre. Portait des anciens présidents, paysage de ruines, chaos des combats, scènes de victoire ou de défaite, portrait de soldats ou de civils.

La cérémonie a été présidée par M. Andogoly GUINDO, Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme et par le Général de Brigade Daoud Aly MAHAMMEDINE, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile avec la présence de plusieurs chefs militaires, hommes de rang, personnel civil et hommes de média.

Cette exposition avait pour objectif principal de resserrer davantage le lien ‘‘Armée-Nation’’ et de montrer le visage plutôt humain des forces qui, de jour comme de nuit se forment, s’entrainent, se battent non seulement pour la défense et l’intégrité du territoire mais surtout pour le bien-être des populations a affirmé le Directeur de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), le Colonel Souleymane DEMBÉLÉ. Il ajoute également que c’est à travers plus d’une centaine de photos inédites que les Forces Armées Maliennes (FAMa) sont présentées sous ses plus beaux jours, une des actions que la population n’a pas l’habitude de voir. Ces images nous montrent une tout autre facette des FAMa car une image vaut mille mots. Cette exposition est une première pour l’armée malienne, la faire dans un environnement civil va d’autant plus renforcer le lien ‘‘Armée-Nation’’ et maintenir encore plus le tempo de l’unité et de la cohésion.

Après avoir visité les tableaux le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a trouvé impressionnant les photos. Il a rapporté d’ailleurs pour comprendre son présent, il faut connaitre d’abord son passé. Ces photos retracent l’histoire de notre Armée, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), les grands événements, les grands hommes. C’est une manière de nous rapprocher davantage à la population et quand celle-ci verra ce que nous faisons au quotidien elle saura aussi nous accompagner et nous soutenir.

Andogoly GUINDO, Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme a ajouté que cette exposition jette la lumière sur notre armée dans toutes ses composantes et dans tous ses compartiments. C’est une exposition photo qui retrace l’évolution de notre Armée Nationale depuis les premières heures de l’indépendance jusqu’à maintenant. Une évolution marquée par des grands hommes que l’Armée a connus. Nous avons vu l’Armée malienne à travers cette exposition sur les théâtres de l’opération, dans les tranchés, sur les terrains les plus difficiles.

Nous avons également découvert une armée malienne qui participe pleinement à la construction nationale sur des chantiers de génie civil et bien d’autres. L’Armée ce n’est pas que la guerre notre Armée c’est une Armée de combat certes mais aussi de construction qui participe pleinement à l’édifice nationale. Il en profite pour rendre un vibrant hommage à l’Armée malienne et saluer particulièrement les femmes. La visite des expositions a été les temps forts de cette cérémonie.

Source: DIRPA

