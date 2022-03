La dynamique offensive des Forces armées maliennes (FAMA) laisse de moins en moins de chance aux Groupes armés terroristes. Depuis quelques temps, les Forces Armées Maliennes (FAMA) mènent une lutte implacable contre les groupes djihadistes et terroristes. Elles multiplient des exploits au grand bonheur des populations, mais aussi pour soigner leur réputation en cette période d’incertitude et de doute. Des bases terroristes détruites, des terroristes tués et des équipements récupérés. La peur semble changée de camp. Ne faudrait-il pas soutenir nos FAMA pour qu’elles puissent libérer totalement les zones sous occupation et redonner confiance aux populations maliennes ?

Plus qu’une propagande, l’armée malienne en guerre contre des hordes terroristes est en train de monter en puissance, grâce aux efforts conjugués des autorités de la transition. Les hommes en uniforme retrouvent le moral et prennent conscience de la mission qui est la leur. En effet, suite à l’attaque contre le poste militaire de Mondoro situé dans la Région de Douentza, la réaction des FAMA a été non seulement vigoureuse, mais aussi et surtout elle a permis de limiter les dégâts et de causer plus des pertes dans les rangs de l’ennemi. Désormais, aucune force du mal ne pourra stopper les FAMA dans leur marche patriotique pour la reconquête de l’ensemble du territoire national.

C’est ainsi que depuis des mois, les Forces armées maliennes requinquées moralement et dotées de moyens conséquents redonnent le sourire et l’espoir à des millions des maliens qui avaient abandonné leurs localités. Les faits sont têtus et les résultats très encourageants, de bases entières détruites et d’importants équipements saisis. Il est à noter qu’une certaine réorganisation du dispositif est très visible ce qui permet à l’armée de faire des grandes offensives.

Aujourd’hui il y a comme une sorte de réconciliation entre le peuple et son armée, car le seul sujet qui défraie la chronique dans les grins et autres lieux de causeries c’est bien entendu les grandes prouesses de l’armée sur le terrain. Sa bravoure est louée par les maliens de tous âges et de toutes les couches socioprofessionnelles. Sur les réseaux sociaux, l’on s’était longtemps habitué aux revendications triomphales des assaillants à l’issue des combats, aux images de soldats tués ou d’équipements calcinés ou emportés. Aujourd’hui la tendance a été renversée et les Maliens sont fiers du bilan des attaques de l’Armée, qui sans repli tactique, ni abandon fonce sur l’ennemi et l’écrase. Les terroristes sont désormais défaits et toutes les attaques sont contrées et généralement la riposte est à la hauteur de l’acte maléfique. La preuve a été donnée contre la très complexe et méthodique attaque du poste militaire de Mondoro. Tous ou presque ont été neutralisés par la furia contre-offensive de nos soldats.

Après cette attaque barbare, l’heure est au soutien. C’est pourquoi dès l’annonce du bilan de l’attaque contre le poste de Mondoro, plusieurs regroupements (politiques et apolitiques) ont réagi avec émotion, consternation, mais aussi avec fierté en dépit d’énormes sacrifices consentis par nos vaillants soldats. C’est ainsi que le Cadre d’échange des partis et regroupements politiques pour une Transition réussie a salué “la riposte salvatrice et énergique’’ des FAMA. Il affirme que ce drame survient “à un moment où les FAMA commencent à rassurer par de nombreux succès pour la sécurisation des personnes et de leurs biens’’.

En définitive, les exploits des FAMA sur les différents théâtres d’opérations donnent de l’espoir et permettront à coup sûr le retour des déplacés, des réfugiés et de l’administration dans les zones abandonnées. Il est à parier que le retour de la paix et de la stabilisation n’est qu’une question de temps.

Assitan DIAKITE

