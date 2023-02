Le colonel Souleymane Dembélé, Directeur Général de la DIRPA : «Les Forces Armées Maliennes s’inscrivent dans une dynamique du respect strict des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire»

Dans son souci d’informer et de sensibiliser les Maliens sur les opérations de sécurisation menées par les forces armées maliennes, la Direction de l’Information et des Relations Publiques de l’Armée (DIRPA), a animé sa traditionnelle conférence de presse pour donner l’information juste et vraie sur le déroulement des opérations sur les théâtres d’opérations par les Forces armées maliennes. Ladite conférence a été animée par le Colonel Souleymane Dembélé, Directeur Général de la DIRPA. Selon lui, les interventions des FAMAS se font dans le respect des droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire. «Les Forces Armées Maliennes s’inscrivent dans le respect strict de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du Processus d’Alger. Les Forces Armées Maliennes s’inscrivent dans une dynamique du respect strict des Droits de l’Homme (DH) et du Droit International Humanitaire (DIH) et rassurent de leur professionnalisme avec l’ouverture systématique d’enquêtes pour tous les cas d’exactions enregistrés», a déclaré le colonel Souleymane Dembélé.

Il a évoqué, à l’entame de son intervention, les raisons qui ont fait que la conférence de presse d’information de décembre 2022 n’a pas eu lieu. «Le mois de décembre 2022, nous n’avons pas eu de conférence de presse, parce qu’on voulait à la veille des festivités du 20 janvier, fête de l’armée, que le Chef d’état-major général des armées puisse venir faire le bilan de l’année écoulée. Mais pour des questions d’emploi du temps, il n’a pas pu être là. C’est pour cette raison que nous tenons aujourd’hui pour deux mois», a précisé le colonel Dembélé. Ensuite, il a étalé les opérations menées par les forces armées durant les mois de décembre 2022 et janvier 2023. Depuis décembre 2022, a-t-il dit, les opérations de protection des civils se sont poursuivies et intensifiées en réponse aux actions terroristes dans les théâtres et dans les régions Sud. C’est la raison pour laquelle, justifie le colonel Dembélé, nous avons augmenté les opérations dynamiques en vue de rechercher et de détruire les combattants terroristes sur l’ensemble des zones d’opérations et autour de Bamako . «Ces opérations ont mis la pression sur les GAT permettant ainsi les célébrations des festivités de fin d’année 2022 et du 20 janvier 2023 sans incidents majeurs malgré les menaces. Les FAMa, sur la base de renseignements fiables, ont exécuté un certain nombre d’opérations qui ont permis d’atteindre des résultats très satisfaisants», a révélé le premier responsable de la DIRPA.

En termes d’opérations exécutées, indique le colonel Souleymane Dembélé, nous avons également enregistré des revers avec l’attaque aux Engins Explosifs improvisés, le mardi 10 janvier 2023, entre Dia et Diafarabé dans un premier temps, et entre Koumara et Macina dans un deuxième temps et l’embuscade du 15 janvier entre Kwala et Gomitra . «Durant les 02 mois, c’est-à-dire de décembre 2022 à janvier 2023, soixante-deux (62) missions offensives ont été menées. Il s’agit de: 22 opérations aéroportées ; 20 missions de reconnaissances offensives; 17 missions de frappes aériennes; 03 opérations de frappes d’artillerie», a divulgué le colonel Souleymane Dembélé.

Sur le plan d’opérations exécutées aéroportées, aux dires du conférencier, les interventions ont concerné les régions de Douentza (les localités de Douentza et Boni), Bandiagara (Balaguina , Simi – kanda); Nara et Kita au Sud (Mourdiah et la boucle du Baoulé) ; les cercle de Koro (les localités de Saré – Ibé et Boré ), Macina (Kara), Niono (Nadani , Sinzana ), Tenenkou (Sossobé, Ganguel, Singo); les secteurs de Sofara et Djenné. Il a évoqué d’autres opérations menées, notamment les reconnaissances Offensives dans les secteurs de Douentza, Bandiagara, Kona, Boni, Sofara, Ansongo, Menaka ; et des frappes d’artillerie (03) dans les secteurs de Ségou et de Sofara.

Une situation sécuritaire marquée, selon le colonel Dembélé, par des attaques directes et complexes contre les FAMa.

La situation sécuritaire des mois de décembre 2022 et de janvier 2023, dit-il, a été marquée par des attaques directes et complexes contre les FAMa, surtout en mouvement ( embuscade et pose d’EEI ). «Elle se résume comme suit : Cinq (05) incidents EEI; une (01) attaque complexe ; une (01) embuscade ; des actes de braquages, d’enlèvements et d’assassinats. Le Théâtre – Est, quoique calme dans l’ensemble, connaît des perturbations, notamment à Ansongo et Gao, en lien avec des actions des GAT. L’évènement majeur dans ledit Théâtre est l’irruption des combattants GAT dans le marché de Bara faisant un bilan d’un civil (01) mort et un (01) blessé», a résumé le directeur de la DIRPA. Et d’ajouter que, «quant à la situation sécuritaire dans la zone Sud, elle se caractérise par des mouvements récurrents de GAT dus à la forte pression au Centre ; cette pression FAMa dans la zone a permis d’annihiler les initiatives GAT qui se manifestent par des attaques indiscriminées contre les populations civiles. Les actions majeures GAT des 02 derniers mois ont été marquées par les attaques contre la relève descendante de Tenenkou, l’embuscade contre une unité en mouvement sur la RN 6 et l’attaque contre une unité à Yorosso».

Du point de vue du colonel Souleymane Dembélé, l’intensification des opérations offensives a désorganisé les GAT en leur infligeant des pertes énormes. Cependant, reconnaît le colonel Dembélé, ils gardent encore des capacités de nuisance à travers l’utilisation des EEI et des actions d’opportunité contre les cibles molles et les unités en mouvement. Aussi, indique l’orateur, ils continuent de maintenir la pression sur les populations dans les zones difficiles d’accès où ils survivent particulièrement à travers des actions de racket.

Les forces armées maliennes se défendent dans le respect des engagements des droits de l’Homme.

« Dans leur lutte implacable contre les forces du mal, les forces armées maliennes respectent les engagements pris et les droits de l’Homme », a affirmé le colonel Dembélé. Le respect des engagements et des droits de l’Homme, dit-il, est une priorité pour les FAMA. Les Forces Armées Maliennes appellent, une fois de plus, ajoute le tribun, à la vigilance et à la retenue contre les velléités propagandistes, d’intox et de désinformation de certains médias dont le seul but est de semer le chaos, la haine, la division et la désolation au Mali. «Les Forces Armées Maliennes s’inscrivent dans le respect strict de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du Processus d’Alger. Les Forces Armées Maliennes s’inscrivent dans une dynamique du respect strict des Droits de l’Homme (DH) et du Droit International Humanitaire (DIH) et rassurent de leur professionnalisme avec l’ouverture systématique d’enquêtes pour tous les cas d’exactions enregistrés», a conclu le colonel Souleymane Dembélé.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :