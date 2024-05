Pour la première fois depuis sa création, les forces armées nationales des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel et celle du Togo et du Tchad se réunissent à des exercices militaires d’envergure. Ces manœuvres militaires, baptisées “Tarhanakale”, (signifie amour de la patrie (en tamajek), se déroulent dans le Centre d’entraînement de ses forces spéciales de Tillia, au Niger. Selon le Ministère Nigérien de la Défense, cet exercice militaire d’envergure a démarré depuis le 20 mai dernier et restera en cours jusqu’au 3 juin 2024.

L’objectif de cet exercice vise à renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des Forces armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, le Tchad et le Togo pour faire face à toute menace potentielle. Le ministère de la défense du Niger précise qu’outre les exercices tactiques, il est prévu de mener des démarches pour consolider les liens avec les populations locales. Les pays de l’AES, du Togo et du Tchad font face à un ennemi commun, le terrorisme. Selon certains médias, le Centre d’entraînement de ses forces spéciales de Tillia, qui abrite l’exercice, a été financé par l’Allemagne depuis juillet 2021.

Il est situé près de la frontière du Mali, l’épicentre de la lutte contre le terrorisme qui endeuille ces pays pendant des années. C’est d’ailleurs, dans cette localité de Tillia que des terroristes affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda menaient des attaques régulières et meurtrières contre l’armée Nigérienne. Ce centre, construit par l’Allemagne, a été équipé militairement pour une valeur de 8,5 milliards F CFA par les Etats Unis. Dans le centre d’entrainement des forces spéciales, l’on y trouve plusieurs types d’outils d’entrainement, notamment des véhicules blindés.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

