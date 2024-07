C’est l’assurance qu’a donné le directeur de l’information et des relations publiques de l’Armée dans une interview à la télévision nationale. Pour y arriver, les Forces armées maliennes vont réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation afin d’exercer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national comme matérialisé par la prise du contrôle d’In-Afarak.

L’officier supérieur qui intervenait lundi a saisi l’opportunité pour apporter des éclairages sur le rendement des opérations. Il a également énoncé une guerre informationnelle destinée à saper le moral de nos braves soldats, dont la montée en puissance en moins de trois ans avec des résultats tangibles n’est toujours pas digérée par certains sponsors des forces internationales qui ont échoué en 10 ans de présence sur notre sol. Avant d’inviter les braves populations à rester unies dernière les FAMa et à leur fournir des informations précieuses contre la nébuleuse terroriste.

«Malgré les vicissitudes, les FAMa sont engagées et vont combattre jusqu’au dernier souffle. Nous n’allons jamais reculer et notre mission c’est d’assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens, mais surtout de stabilisateur ce pays qui a tant souffert d’une décennie de crise», a déclaré le premier responsable de la Dirpa. . Tout en vantant le mérite de nos soldats qui se battent seuls aujourd’hui contre une horde de terroristes internationaux qui sont sur notre territoire et qui ne veulent pas que les FAMa aillent au bout de leur mission. Pour lui, c’est la guerre informationnelle et communicationnelle que notre armée subit depuis des années. Il ne s’agit ni plus ni moins que des tentatives de dénigrement de nos forces et de désétatisation du pays. «Il y a bel et bien des forces extérieures qui cherchent à rétablir en cause le travail titanesque que notre outil de défense a su accomplir en seulement deux ans, là où la coalition internationale n’a pu le faire en 10 ans», a fustigé le chef de la Dirpa, qui a invité les populations à avoir confiance aux Forces armées qui sont là pour elles.

BRAVOURE ET DÉTERMINATION EXEMPLAIRES- Cette sortie faisait suite à une bravoure et une détermination exemplaires qu’une unité des FAMa en patrouille à Tinzaoutene a opposé à une coalition de terroristes venus de tout le Sahel. En effet, dans un communiqué lu à la télévision nationale lundi dernier, l’État-major général des Armées informait l’opinion nationale que les FAMa ont engagé depuis le 19 juillet dernier, une vaste opération de stabilisation dans les secteurs d’In- Afarak et de Tinzaouatene (Région de Kidal). C’est dans ce cadre que nos unités ont pris le contrôle de la localité d’In-Afarak, située à 122 km au nord-est de Tessalit le 22 juillet. Après cette victoire importante, le cap est mis sur Tinzaouatene, à 233 km au nord-est de la ville de Kidal à la frontière algérienne, et dans laquelle les Groupes armés terroristes (GAT) sévissaient contre les populations civiles avec des rackets et des blocages de convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du nord.

C’est ainsi que le jeudi 25 juillet, les FAMa ont essuyé une première attaque terroriste et leur vive a permis de repousser cette attaque et d’infliger de lourdes pertes humaines et matérielles à l’ennemi. Ce qui a considérablement affaibli les forces du mal en débandade. Après ce premier échec du GAT, les conditions météorologiques ont fortement influé sur la situation avec une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone a permis à la coalition malfaisante de se réorienter et de recevoir des renforts de organiser tous les groupes terroristes de la sous-région.

«Ainsi, le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont doublé d’intensité et les GAT regroupés dans une coalition opportuniste, comprenant l’EIGS et le GSIM, ont lancé plusieurs véhicules kamikazes contre nos forces», précise le communiqué. L’unité FAMa a été encerclée par la coalition des forces terroristes du Sahel et de violents combats se sont engagés avant l’arrivée des renforts.

L’état-major général des Armées salue la bravoure et la détermination exemplaires de nos soldats qui n’ont malheureusement pas permis d’éviter un nombre important de perte en vies humaines et matérielles. «Nous tenons à souligner que cette situation ne saurait maintenir en cause la dynamique d’exercice de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national comme matérialisé par la prise du contrôle d’In-Afarak», rassure le haut. commandement militaire.

L’État-major général souligne que nos forces engagées dans cette opération d’envergure ont démontré, une fois de plus, leur dévouement et un grand sens du devoir au cours de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. «Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie. Les FAMa prennent pleinement et en toute responsabilité, la mesure de cet évènement et procèdent actuellement à une analyse détaillée des événements, pour en tirer toutes les leçons nécessaires et réadapter leur stratégie de sécurisation et de stabilisation», relève le communiqué.

L’État-major général présente ses condoléances les plus sincères aux familles de nos héros tombés au champ d’honneur et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Avant d’affirmer que leur sacrifice et leur courage ne seront jamais vains et qu’un soutien adéquat sera mis en place pour les accompagner dans ces temps difficiles.

Le commandement militaire assure à la population que cette épreuve a renforcée plus que jamais la détermination et l’engagement de nos soldats. Tout en félicitant le peuple malien pour son soutien constant, l’État-major invite nos compatriotes à rester sereins et de continuer à transmettre les précieuses informations qui aident l’Armée à vaincre les ennemis de la paix.

Aboubacar TRAORE

