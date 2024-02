Le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a remis jeudi dernier des médailles de blessé de guerre à dix militaires.

La cérémonie s’est tenue au camp Fihroun Ag Alinçar en présence du gouverneur de la Région de Gao, le général de brigade Moussa Moriba Traoré et du chef d’état-major général adjoint des Armées, le général de brigade Kéba Sangaré. Au nom du président de la Transition, chef suprême des Armées, le colonel Maïga a décoré ces dix blessés de guerre pour leur engagement à sécuriser notre pays et nos populations. «C’est un témoignage très fort du chef de l’État qui reconnaît la valeur de ces hommes.

C’est également un message de haute portée adressé à l’endroit des Forces de défense et de sécurité que le mérite est toujours récompensé. Le chef de l’État a une pensée très profonde pour nos militaires engagés sur le front», a-t-il déclaré. Le ministre d’État a rappelé que dans le cadre du Programme d’action du gouvernement, la sécurité constitue le premier axe.

«Elle est la priorité des priorités et nous constatons tous les jours que c’est un processus qui s’améliore constamment grâce à l’engagement de nos Forces de défense et de sécurité», at-il dit. La Porte-parole du gouvernement a demandé à la population de prier pour les Forces de défense et de sécurité qui sont engagées jour et nuit pour assurer la défense du territoire et la protection des personnes et de leurs biens. La cérémonie s’est terminée par un repas de corps.

Abdrahamane TOURE (AMAP-Gao)

