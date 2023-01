L’année 2023 sera celle de tous les défis pour la réussite de la transition. Le Colonel Assimi Goïta, président de la transition, en est conscient. Dans son discours du 20 janvier (fête nationale de l’armée), le Chef de l’Etat a annoncé le lancement de l’opération Tilé kura (nouveau soleil, en français).

-maliweb.net- Coiffé, la barbe soigneusement rangée, paré de sa tenue militaire habituelle, le Colonel Assimi Goïta a prononcé, ce jeudi soir, son deuxième discours du 20 janvier. Plus décontracté que la fois précédente, le président Goïta s’est même permis de vanter le bilan de la transition. En deux ans de transition, dit-il, « le matériel acquis au profit de l’armée dépasse largement celui des décennies précédentes ».

Le Colonel Goïta cite entre autres acquisitions : les avions de chasse de type Su-25, L39 Albatros, des hélicoptères de combat MI 35, MI 24, MI 8, MI 171 et un avion de transport multi rôle de type Casa C295. Ces matériels visent, selon le Chef suprême de l’armée, à renforcer les capacités aériennes et aéromobiles des FAMA. Aussi, se réjouit-il, des radars et de drones de surveillance de type Bayraktar TB2 ont été acquis pour renforcer les capacités de l’armée de l’air.

Opération Tilé Kura

Depuis 2020, l’armée malienne mène deux opérations : il s’agit de l’opération Maliko qui vise le retour de l’Etat dans certaines zones du pays, tout comme le retour à l’état de droit et instaurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. Quant à l’opération Kélétigui, elle vise à adapter la réaction des FAMA à la nature des menaces sur le terrain. Ainsi, Maliko vise la sécurisation par la présence de l’Etat, Kélétigui est une opération de conquête qui recherche et déloge les terroristes jusque dans leur dernier retranchement.

Tilé Kura, selon le Colonel Assimi Goïta, sera une opération de sécurisation pour la tenue du référendum et les élections à avenir. Avec les deux autres opérations, Tilé Kura concourt « à étendre les espaces contrôles pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens ». Ainsi, les trois opérations seront un « facteur de reprise des activités socioéconomiques et du retour durable de l’administration et des services sociaux de base ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :