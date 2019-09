La première session de cette Fondation pour la solidarité s’est tenue, hier jeudi, à la cité administrative en présence de Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Hamadoun Konaté.

L’objectif de cette fondation est de contribuer à la mise en œuvre de la politique sociale en faveur des forces armées et de sécurité, de leurs familles et de leurs ayants droit dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, de la reconversion et de tout autre secteur jugé nécessaire

Pour le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, cet outil de gestion de la politique sociale en faveur des forces armées et de sécurité a été mise en place par Président de la République. Ce, afin de permettre au Mali de disposer d’un instrument flexible pour manifester instantanément la solidarité agissante et la reconnaissance éternelle de la nation aux forces combattantes. Pour ce faire, dit-il, il renforce davantage le dispositif de solidarité en place pour le soutien et l’accompagnement des forces de défense et de sécurité, coordonne toutes autres actions utiles permettant d’honorer la mémoire des forces armées et de sécurité.

Pour le ministre Konaté, le gouvernement, en créant la Fondation pour la solidarité, vise ‘’ à contribuer au réarmement moral de la troupe ; à manifester la reconnaissance de la Nation pour le sacrifice consenti ; à améliorer la couverture et la protection sociale ; à ’apporter dans la limite du possible des appuis spécifiques, personnalisés aux éléments des forces armées et de sécurité ainsi qu’à leur ayants droit; à faciliter la reconversion et la réinsertion socioprofessionnelle des militaires reformés ; à mettre en place des mécanismes et des mesures pérennes de lutte contre la précarité et l’oubli…’’

Cette première session du conseil d’orientation de la fondation pour la solidarité a regroupé au département de la Solidarité plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de la Sécurité. Elle a été consacrée au lancement officiel des activités de la Fondation pour la Solidarité, l’examen du budget prévisionnel des activités de cette année. Le montant du budget s’élève plus d’un milliards de FCFA et sera consacré à honorer la mémoire des forces armés et de sécurité qui ont dédiée leur vie pour la défense de la patrie.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

