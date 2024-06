Le Ministre de la Défense mauritanienne, le Général de Division Hanana Ould SIDI a été reçu le mercredi 26 juin 2024 par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara dans son département.

Les honneurs militaires lui ont été rendus en présence du CEMGA, le Général de Division Oumar DIARRA qui a procédé à la revue du piquet d’honneur. La rencontre s’est tenue à huis-clos entre les deux ministres. Les échanges seraient portés sur la coopération et la collaboration sécuritaire entre le Mali et la Mauritanie. Également sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme transfrontalier et le cadre de synergie pour la paix entre les communautés maliennes et mauritaniennes principalement au niveau des deux frontières. Après le tête-à-tête entre les deux ministres, la délégation s’est rendue au palais de Koulouba pour rencontrer le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita.

SCH Alhassane Aldjoumati

Source : Fama

