Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daoud Aly Mohammedine, a effectué une visite hier à Niono. Il était à la tête d’une importante délégation comprenant le chef d’État-major de la Garde nationale, les directeurs centraux de la gendarmerie, de la police, de la protection civile.

Cette visite de terrain avait pour objectifs de remonter le moral des troupes mais également de s’enquérir de leurs problèmes. Le ministre et sa délégation ont visité le commissariat de police, la Brigade de la gendarmerie, le peloton de la prison, avant de rencontrer des éléments des forces de défense et de sécurité dans la salle de conférence du cercle. Les préoccupations portent sur le matériel de bureau, le manque de locaux, le manque d’eau potable.

Les éléments des forces de défense et de sécurité ont évoqué aussi les problèmes portant sur les agissements des groupes d’autodéfense (chasseurs). Le ministre Daoud Aly Mohammedine a assuré, en réponse, que force restera à la loi et que des dispositions seront prises dans ce sens de même que la résolution des autres problèmes évoqués. Il a demandé la cohésion au sein de chaque corporation et entre les corporations. Il a insisté sur la bonne collaboration avec l’administration, les collectivités, les autorités traditionnelles et les populations.

Les autorités locales se sont réjouies de cette visite avant de saluer les efforts des forces de défense et de sécurité pour la stabilisation du Mali en général et de Niono en particulier. Enfin elles se disent derrière les autorités de la Transition pour l’atteinte des objectifs.

Mahamadou SAMAKÉ Amap-Niono

