Les épouses et enfants des soldats du camp de Nioro du Sahel ont empêché une délégation de la hiérarchie militaire malienne de présenter les condoléances aux familles des soldats tombés sur le champ d’honneur le weekend-dernier à Dioura., ce jeudi 21 mars 2019

-Maliweb.net- Suite à l’attaque du camp de Dioura dans le centre du Mali, le dimanche 17 mars dernier par des groupes armés non identifiés qui s’est soldée en perte des vies humaines ( plus de 20 soldats maliens). Il était un devoir de reconnaissance de la nation de présenter officiellement leurs condoléances aux familles attristées. C’est ainsi qu’une délégation conduite par le Général de Brigade, Chef d’Etat-major de l’armée de Terre M Abdrahamane BABY d’aller présenter les condoléances de la nation aux veuves et orphelins des soldats assassinés dont certains étaient du camp de Nioro du Sahel.

Selon une source locale, les veuves et orphelins de ces soldats tombés sur le champ d’honneur et soutenus par la population ont catégoriquement refusé à la délégation du Général Baby d’accès de la garnison en formant un bouclier humain. Selon une source locale, le Général de Brigade BABI et les membres de sa délégation ont été obligés de renoncer à leur visite de présentation des condoléances aux familles des soldats savamment assassinés par les ennemis de la nation.

Bokoum Abdoul Momini/-Maliweb.net-

Commentaires via Facebook :