Situation du BATFAR à Kidal : Les réserves du gouvernement face à l’attitude de la Minusma

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a ouvert ce vendredi, la rencontre entre le gouvernement et le corps diplomatique accrédité au Mali.

Elle était co-présidée par le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, le ministre d’Éat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara et son collègue de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène.

L’objectif de ces échanges est d’informer sur les défis, le processus de retrait de la Minusma conformément à la résolution 2690 et de décliner l’appréciation des autorités de la Transition sur la question. Mais aussi de recouvrer l’intégrité territoriale du Mali.

À propos de la gestion récente de la question du bataillon des Forces armées reconstituées basé à Kidal, le Mali émet des réserves sur l’attitude de la Mission onusienne.

« Le gouvernement a été mis devant le fait accompli », affirme le ministre Diop. Les autorités demandent à la Minusma de s’en tenir au communiqué du plan de retrait.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a exprimé, au nom du chef de l’État, le colonel Assimi Goïta, la compassion de la nation malienne aux peuples frères du Maroc, de la Libye et de la Turquie suite aux catastrophes survenues. dans ces pays.

Il a tenu à manifester la solidarité du gouvernement à la Palestine suite au conflit qui l’oppose à l’Israël.

Namory KOUYATÉ

