Le mercredi 31 janvier 2024 a marqué le début des expositions de la foire artisanale et agricole de Ségou. Cette 20è édition est placée sous le thème “Jeunesse et tradition”. Elle se déroulera du 30 janvier au 4 février 2024.

Joueurs de tam-tam, marionnettistes, musiciens, danseurs… de la couleur partout ! Des visiteurs, des vendeurs. C’est dans la gaieté dans une ambiance festive que les rideaux ont été ouverts mercredi 31 janvier sur les stands d’expositions de la foire artisanale et agricole de Ségou Art Festival sur le Niger et le ton a été donné par le chef de cabinet du ministère de la culture, de l’artisanat, de l’industrie hôtelière et du tourisme.

Djibril Guissé, coordinateur de cette 20e édition de Ségou Art Festival sur le Niger, dans son intervention, a souligné que « l’édition 2024 reçoit plus 40 mille festivaliers et plus de 30 artistes venus d’un peu partout ».

Pour l’occasion, plus de 250 000 visiteurs sont attendus dans la Cité des balanzans. A la cérémonie d’ouverture, en présence de la troupe de Mopti, l’orchestre Kanaga, ville invitée ; la troupe de Ségou, victorieuse de la biennale Mopti 2023, a offert aux visiteurs une prestation magnifique.

L’ensemble instrumental comme à l’accoutumée a fait son entrée sous la mélodie des instruments mixtes en rappelant dans la tradition locale l’arrivée du roi Da Monzon de Ségou.

A la cérémonie, la remise de prix du jeu concours de propreté entre les communes (les quartiers) de Ségou a été faite et trois prix ont été remis aux trois quartiers les plus propres; les organisateurs du festival en ont profité pour remettre des kits d’assainissement à tous les quartiers ayant participé à la compétition. Pour le coordinateur de Ségou Art Festival sur le Niger, c’est aussi ça le festival l’assainissement, la protection de l’environnement.

Troupe Kanaga de Mopti était de la partie ou dans la place pour égayer la cérémonie avec des virtuoses à la guitare comme Mama Sissoko et son binôme.

Une visite des stands par les officiels et aussi par les festivaliers a mis fin à cette cérémonie.

Aminata Agaly Yattara

