21E édition Segou’Art-Festival sur le Niger : Le Musée d’Art et d’Artisanat inauguré

Dans le cadre de la tenue de la 21e édition de Segou’Art-Festival sur le Niger, les ministres en charge de la Culture des trois pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) et le ministre des Affaires Etrangères du Mali, ont inauguré mercredi 5 février 2025, le Musée d’Art et d’Artisanat dans la capitale des balanzans, Ségou.

Situé au sein du Centre Culturel Korè, ce musée est un véritable joyau architectural, conçu dans le style ségovien traditionnel et mettant en valeur le savoir-faire artisanal local.

Devant une foule de plusieurs centaines de personnes, les officiels ont procédé à la coupure du ruban inaugural, marquant ainsi l’ouverture officielle du Musée. Ils ont ensuite entamé une visite guidée des différentes collections exposées.

Ce Musée, qui n’a rien à envier aux grandes institutions muséales, impressionne par la richesse de ses collections, mettant en lumière des objets d’une grande valeur culturelle et historique.

Trois grandes sections

L’exposition est divisée en trois grandes parties, retraçant l’histoire, les traditions et l’ouverture de Ségou au monde : L’artisanat textile.

La première section met en valeur la tradition textile séculaire de la région. Elle présente l’ensemble de la chaîne opératoire du textile, depuis la matière brute jusqu’au produit fini. Deux types de métiers à tisser sont exposés. Le métier traditionnel, qui produit des étoffes de 15 cm de large. Le métier moderne, plus complexe, permettant de tisser des bandes de 60 cm. Cette section illustre également la transmission des savoir-faire ancestraux et l’évolution des techniques de tissage à travers les âges.

La seconde partie a trait à l’histoire des grands empires et royaumes du Mali.

Elle met en lumière les grands empires et royaumes qui ont façonné la région : Le royaume du Wagadu (empire du Ghana), berceau des premières dynasties ; l’empire du Mali, fondé par Soundiata Keita, qui a marqué l’histoire par son rayonnement culturel et économique ; l’empire Songhoi, avec son apogée sous Askia Mohamed ; les royaumes résistants à la colonisation, représentés par des figures emblématiques comme Babemba Traoré et Samory Touré.

Un focus spécial est fait sur Ségou, avec une reconstitution de son histoire à travers : La dynastie des Coulibaly, fondée par Biton Mamary Coulibaly ; la dynastie des Diarra, représentée par Da Monzon ; la dynastie des Toucouleurs, incarnée par El Hadj Oumar Tall.

Une autre section se termine par une évocation de la pénétration coloniale, illustrée notamment par une représentation d’un canon colonial.

La dernière section du musée célèbre l’expression artistique et culturelle de Ségou à travers ses grandes figures : Les pionniers de la musique traditionnelle, tels que Koni Koumaré, Banzouman Cissoko, Mieru Ba, Tara Bouaré, qui ont contribué à faire rayonner la culture musicale ségovienne.

On y note également les artistes contemporains, dont Abdoulaye Konaté (Mali), Barthélémy Togo (Cameroun), Ky Siriky (Burkina Faso) et Amaguiré Dolo, qui ont permis à l’art malien et sahélien de s’inscrire dans une dynamique internationale.

Cette section met également en avant l’importance du Festival Ségou’Art, qui a favorisé l’émergence d’une scène artistique contemporaine dynamique, où les expressions traditionnelles et modernes coexistent.

L’exposition se clôture par une projection de vidéos retraçant l’histoire du Festival Ségou’Art, depuis ses débuts jusqu’à ses différentes éditions, illustrant ainsi son rôle majeur dans la promotion des arts et de la culture en Afrique de l’Ouest.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mamou Daffé, fondateur de Ségou’Art est en train d’étonner plus d’un.

Amadou Sidibé

