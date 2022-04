Située à 5 kilomètres de Kangaba, la ville de Déguéla a accueilli le weekend dernier la 6e édition du festival Arts Femmes, organisé par Mama Koné, directrice de l’association culturelle Côté-court sous le parrainage de Mamadou Naman Keita, président de l’ONG Asso+. Le thème retenu pour cette 6e édition est « Femmes, cohésion sociale et sécurité ».

La cérémonie d’ouverture, vendredi dernier, a été présidée par Yamoussa Fanè, chef de cabinet du ministre de la Culture, de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, avec pour thème : « Femmes, cohésion sociale et sécurité ». Les festivaliers, dans l’euphorie, la gaité, avec des pas de danses, ont célébré.

Les festivaliers sont venus de tout le Mandé pour prendre part à cette 6ème édition les 23, 24 et 25 mars. Au programme de cette 6e édition, des ateliers de formation ont été organisés dans le domaine artistique comme : la dramaturgie, la mise en scène, la scénographie, la régie son et lumière et l’administration culturelle. A côté de cela, il y avait aussi des formations et ateliers dédiés à l’artisanat autour de l’agro-alimentaire, la couture, le bogolan, la fabrication du savon à l’endroit des braves femmes de Déguéla pour qu’elles puissent avoir des activités génératrices de revenus.

L’innovation de cette édition coté formation était l’initiation à l’informatique de 12 jeunes filles.

Dans son intervention, M. Fané, chef du cabinet au ministère de la Culture, de l’Artisanat, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, a dit que « le Festival Arts Femmes, révèle d’une grande importance pour le département de la culture et que ce genre d’activité est à perpétuer et à faire des braves femmes de Déguéla des actrices majeures de la culture ».

Concernant l’innovation de cette édition, Mama Koné confiante, dit que « on a constaté que les filles ont peur de toucher les claviers, donc il faut d’abord faire une sensibilisation pour leur dire que ce sont des outils qui peuvent leur apporter quelque chose dans l’avenir. Je suis sûre qu’on parlera de ces filles un jour à Déguéla. Je reste optimiste. L’objectif étant de créer un cyber ici à Déguéla, afin que l’école puisse en profiter et former d’autres jeunes », a exprimé Mama Koné.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, des attestations et trophées ont été décernés à messieurs Idrissa Sawadogo et Siriman Dembélé, pour le travail abattu durant les autres éditions du festival.

Aminata Agaly Yattara

(de retour de Déguéla)

