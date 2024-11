Dans une ambiance riche en couleur et conviviale, s’est tenue le vendredi 15 novembre 2024 au Centre Internationale de Bamako, la conférence pré-lancement du ‘Festival Vivre Ensemble’. Pour la présente édition, l’événement met au centre l’engagement citoyen de la jeunesse.

Ils étaient nombreux les personnalités à prendre part à cette conférence. Parmi elles, le secrétaire général par intérim du département de la culture, la représentante de l’Unesco, la directrice de SKY-Mali ainsi que des membres du Conseil National de la Transition et d’autres.

Le Festival Vivre ensemble est un événement culturel très important qui a déjà fait ses preuves dans notre pays. Il est un tremplin de la culture, de la paix et de la cohésion sociale. En plus, il est la vitrine de la mythique ville des 333 saints tant riche en histoire.

En effet comme indiqué par le directeur du festival Vivre Ensemble à Tombouctou, Salaha Maïga, Tombouctou est une ville légendaire, un carrefour de cultures et de civilisations. En organisant ce festival, les organisateurs souhaitent perpétrer leur héritage d’homogénéité.

« Au fil des siècles, Tombouctou a su préserver sa richesse culturelle, unissant des populations de diverses origines dans un esprit de tolérance et de paix. Aujourd’hui, plus que jamais, il est crucial de raviver cette flamme de fraternité et de solidarité. », a déclaré Salaha Maïga.

Parlant du thème : ‘ Jeunesse et Engagement Citoyen’, le président du festival, explique qu’il reflète leur engagement envers la jeunesse malienne. Soulignant leur importance dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale, M. Maïga indique que le festival va leur offrir une tribune pour s’exprimer, partager leurs talents et surtout s’engager activement dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Le festival prévoit dans les prochains mois un programme riche et varié en activités culturelles. Des formations, des conférences, des concerts, des spectacles, des compétitions sportives et bien d’autres activités culturelles toutes destinées à renforcer les liens de tolérance et du respect mutuel.

Les différents intervenants, notamment la directrice de SKY- Mali, la Chargée du Programme Sciences Exactes et Naturelles représentant l’UNESCO ainsi que la secrétaire générale par intérim du ministère de la culture, ont à l’unanimité salué l’initiative et réaffirmé leur soutien.

Cette 9ème édition du Festival Vivre Ensemble s’annonce en pompe, et il compte bien renforcer la citoyenneté des jeunes en faveur de la paix et du développement.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

