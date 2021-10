Accountabilitylab Film school : Les lauréats projettent ‘’La survivante’’

Les six lauréats d’Accountabilitylab film school ont réalisé le film ‘’ La survivante ‘’, une production qui traite de plusieurs thématiques de la réalité quotidienne. Le samedi 02 octobre dernier, ce film a été projeté en avant-première au siège d’Accountabilitylab Mali.

Venus de Bamako, Sikasso, Ségou, Tombouctou, Gao et Mopti, les boursiers d’Accountability film school, après une formation intense avec des cinéastes et des producteurs de Corian Média Prod, ont réalisé un film intitulé ‘’La survivante’’. Ce film a fait l’objet d’une projection le samedi 02 octobre 2021 au siège d’Accountabilitylab Mali. Au-delà de son titre, cette fiction traite de plusieurs thématiques de la réalité quotidienne. Pour sa réalisation, il a fallu aux boursiers six jours de formation active sur divers modules en cinématographie, du storytelling à la production, en passant par le montage sonore et la diffusion. « On était en salle ou sur le terrain. On a traité des modules sur le cinéma pour apprendre à écrire, faire le montage et mettre sur scène un film », a précisé Soumaïla Baby, porte-parole des lauréats.

Selon Moussa Kondo, directeur d’Accountabilitylab Mali, chacun des boursiers travaillera sur une thématique de son choix en rapport avec la situation actuelle du pays afin de sensibiliser la population. « Les films peuvent être réalisés dans les langues locales et portés sur des questions telles que les droits humains, la nécessité de disposer de candidates politiques féminines ou les efforts pour lutter contre la violence avant, pendant et après les élections, la transparence, la rédevabilité, etc. », a-t-il souligné.

A l’en croire, les productions seront des courts métrages financés à 100% par sa structure. Il ajoute également que les boursiers retourneront dans leur région respective pour faire leur film dont la diffusion sera suivie des débats. A ses dires, l’objectif est d’inspirer d’autres jeunes.

Le projet, a-t-il ajouté, est financé par NEB (National Endowment For Democraty).

