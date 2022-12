Parallèlement aux rencontres de Bamako, Bamako Art Gallery a accueilli le samedi, 17 décembre 2022, le vernissage de l’exposition « An Ka Yetaw » regroupant les artistes Mariam Niaré, Beny Bonzio, Emile Samary Fofana, Djiby Kébé, Rakeem Made It, Ousmane Ly, Diadié Diombana, Abdoulaye Touré. Une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités et acteurs culturels. Cette exposition se veut un espace d’échanges entre artistes maliens et ceux de la diaspora d’autant plus issus de domaines différents (Photographie, cuisine, producteurs…).

L’exposition An Ka Yetaw a été ouverte, ce 17 décembre 2022, à Bamako Art Gallery. En tout, ils étaient huit (Franco-maliens et Maliens), un mixte sur tous les plans tant la nature des œuvres que des techniques et disciplines. 8 artistes, une seule femme qui se démarque de plus en plus dans le paysage artistique par la qualité des photos présentées et par la technicité qu’elles arborent mais aussi et surtout par les thèmes évoqués.

D’après Mariam Niaré, la photographie n’est pas seulement une reproduction du réel, mais aussi le fruit d’une construction et d’une mise en scène.

Selon Moussou Ba, directrice générale de Bamako Art Gallery, « An Ka Yetaw » veut dire en langue locale : « ce que nous voyons ». L’exposition est une initiative qui vise à mettre en lumière les visions de huit jeunes artistes notamment des Maliens. « L’exposition met en évidence l’apport de la jeunesse issue de la diaspora à la réflexion sur l’art au Mali », a expliqué la directrice générale de Bamako Art Gallery, Moussou Ba.

Lors de ce vernissage, nous nous sommes intéressés à l’artiste photographe Beny Ponzio alias Nybé, un Franco malien. Photographe, travaillant sur la question d’identité africaine. Nybé relie les cultures africaines à celles de la diaspora à travers différents liens qui existent entre les cultures.

Ses travaux s’articulent sur les différentes séries telles que la documentation des traditions et rites africains, des coiffures traditionnelles et modernes des fêtes religieuses, du mode de vie, de l’architecture, des tissus africains et de la scène artistique. Justement, durant cette exposition collective qui prendra fin, en début janvier, il y a présenté des photos sur la coiffure africaine, principalement celle du nord et celles modernes pour marquer le changement que la coiffure a connu au fil des ans.

Aminata Agaly Yattara

xxxx

SMARTPHONE PHOTO CHALLENGE

Les messages des photographes amateurs

L’espace Khanguissa, situé dans l’ACI entre l’immeuble du Cinquantenaire et le siège de la BOA, a accueilli la cérémonie de remise de prix du concours « Smartphone photo challenge », organisé par H-Gallery H, avec comme sponsor Moov Africa., le 17 décembre 2022. L’objectif du concours Smartphone photo challenge est de permettre aux étudiants qui en sont les concernés de faire un bon usage du téléphone. Ce, à travers la photographie sur notamment l’environnement qui fut le thème de la première édition et aussi celui de la deuxième édition.

H-Gallery a organisé le samedi, 17 décembre son espace Khanguissa la cérémonie de remise de la compétition « Smartphone photo challenge ». Ce projet est une initiative que H-Gallery compte organiser chaque trimestre entre les universités de Bamako. Selon monsieur Cheick Oumar Haïdara, promoteur de H-Gallery, nous avons voulu promouvoir l’art dans le milieu estudiantin à travers le téléphone. « Le premier constat était que les jeunes ont tous un Smartphone et aiment faire des photos. Donc, l’idée d’organiser ce concours part du fait qu’ils ont voulu combiner la promotion de l’art et celle des Smartphones. Aujourd’hui, nous sommes tous interpellés par la préservation de l’environnement et nous profitons de cette compétition pour éveiller le sens de l’observation, de la beauté et mettre tout ça au service d’une cause noble qu’est l’environnement », précise monsieur Haïdara.

Pour cette deuxième édition 4 établissements ont participé, chacun avec 4 photos illustrées par un texte. Il s’agit de l’Ispric qui a reçu le premier prix, de l’Intec Sup qui a remporté le 2è prix, de Sup management et de l’Esiau qui ont eu le troisième prix.

H-Gallery et ses partenaires donnent rendez-vous aux étudiants ou universités dans trois mois pour la troisième édition du concours Smartphone photo challenge.

Aminata Agaly Yattara

Commentaires via Facebook :