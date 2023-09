Café littéraire : ‘L’Ouest Africaine de Demain’ de Aïchatou Dembélé à l’honneur

« L’Ouest Africaine de Demain » l’ouvrage de Aïchatou Dembélé, était au menu du Café Littéraire organisé par le Bureau national de l’Agence universitaire Francophonie (AUF) au Mali le 27 septembre 2023 au Campus Numérique Francophone sis à la Faculté des Sciences et Techniques- USTTB.

L’ouvrage intitulé ‘L’Ouest Africaine de Demain’ est un œuvre de Aïchatou Dembélé dans lequel, elle parle des conditions de la femme, leur autonomisation, lesquelles sont très souvent difficiles sous nos cieux à cause des pesanteurs socio-culturelles. Dans le livre l’écrivaine relate ses souvenirs d’enfance, des tendres moments partagés avec feue sa grande mère qu’elle a toujours chéri, et qui est pour elle un modèle et une source d’inspiration. Plus, celle qui l’a orienté et guidé dans son combat pour la promotion des droits des femmes.

Outre cela, l’écrivaine retrace également son parcours en plus, le livre contient des témoignages des femmes concernant leurs parcours, expériences, les difficultés rencontrées, chose que l’auteure transpose sur les 111pages de l’ouvrage afin de faire mieux comprendre les mérites des femmes mais surtout les difficultés et défis auxquels elles sont confrontées dans nos sociétés.

A noter que cet évènement a enregistré la présence de la Rectrice de l’Université des Sciences Sociales et Gestion de Bamako, Dr Anna Traoré, celle du Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques-USTTB, celle du directeur du Bureau National de l’AUF –Mali, le Dr. Sékou Mamadou Tangara en plus des étudiants venus en nombre prendre part à ce Café littéraire.

A l’occasion, le Dr. Sékou Mamadou Traoré a présenté l’AUF qui regroupe plus de 1000 établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui sont repartis dans plus de 120 pays.

Parlant de la mission de l’AUF, le Dr Tangara, a tenu à préciser que l’AUF n’est point une représentation de la France mais, qu’elle a juste avec elle en partage la langue, en effet l’AUF fait la promotion de la francophonie.

Pour le directeur national de l’AUF- Mali, l’organisation des Café littéraire permet de promouvoir la culture et l’excellence. Quant à la marraine de l’événement, le Dr. Anna Traoré, elle a félicité l’auteure, et profité du cadre pour encourager les filles, femmes à la formation pour plus de représentativité des femmes notamment dans les instances universitaires.

