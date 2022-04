Monsieur Mossa Ag Attaher non moins ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction a procédé le samedi 16 avril 2022 au lancement de son ouvrage « Au service de la jeunesse, le Mali de demain se construit aujourd’hui », C’était à l’hôtel Radisson Collection en présence des personnalités venues le soutenir et le féliciter.

Cette cérémonie de lancement couplée à la dédicace dudit livre a enregistré en plus du représentant du président de la Transition, le Col Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration Territoriale, de nombreuses personnalités à savoir : des ministres, et des anciens ministres, membres du corps diplomatique, membres du CNT , collaborateurs, proches et famille.

Dans son ouvrage intitulé « Au service de la jeunesse, le Mali de demain se construit aujourd’hui », l’auteur partage ses propres expériences et opinions. Monsieur Mossa Ag Attaher livre sa vision du Mali, il y relate son histoire, son parcours mais également il donne ses aspirations pour un Mali en paix émergent, les mêmes espoirs qu’il porte sur le continent africain. Selon l’auteur, il a voulu partager sa vision, raconter la riche histoire du Mali à la jeune génération afin qu’elle ait une meilleure compréhension de la crise. Conquis par l’ouvrage différents proches et collaborateurs et parents de l’auteur lui ont témoigné leur appréciation. Les mêmes félicitations ont été reprises par l’ancien premier ministre Moussa Mara et le représentant du président de la République qui tous deux invitent les intellectuels maliens à s’essayer dans l’écriture pour partager leur expérience. La cérémonie s’est terminée par une dédicace du livre par M. Mossa Ag Attaher.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :