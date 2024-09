Concours Art Culinaire à l’occasion des dix ans du ROCP Les meilleurs mets primés

Le Réseau des Organisations pour une Citoyenneté Participative (ROCP) a célébré les 22, 24 et 25 juin 2024 ses 10 ans d’existence à travers plusieurs activités, entre autres activités, des conférence-débats sur la problématique des ordures ménagères, des concours d’arts oratoires d’éloquence et culinaire, une visite aux déplacés de Faladié et Niamana, des présentations des partenaires (ANPE, APEJ, INPS, FAFPA, MEREF), et une émission Top Etoiles.

Pour récompenser les meilleurs mets de ce concours Art Culinaire, le ROCP (Réseau des Organisations pour une Citoyenneté Participative), présidée par Mme Katilé Hadiaratou Sène, a organisé le samedi 31 Août dernier, une cérémonie de remise d’attestations aux meilleurs mets retenus pour ce jeu concours. C’était à la Maison de la Femme sise à Sabalibougou sous la présidence de Mme Coulibaly Mariam Maïga, Ministre de la promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. En présence du Directeur général de l’INPS, M. Ousmane Karim Coulibaly, du secrétaire général du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), M. Sidiki Magassouba, du représentant du Comité syndical des Douanes, parrain de l’évènement, M. Mahmoud Touré, et des femmes venues de Koutiala, Koulikoro, Sikasso, San, Kayes, Gao, Kolokani, Banamba, Kita, Bamako, etc. Un concours qui a mis en compétition 32 postulantes réparties en deux groupes.

Le représentant des chefs de quartiers de la Commune V, M. Abdoulaye Sangaré a remercié les initiateurs de ce concours d’Art culinaire à l’occasion de leur 10ème anniversaire. Aussi, il a émis les vœux de voir de telles initiatives se multiplier dans sa commune pour le bonheur de toutes les femmes maliennes.

Le représentant de la mairie de la Commune V du District, au nom du conseil communal, a remercié les organisateurs pour la tenue de cet évènement qui marque les 10 ans du ROCP sur son territoire. Une célébration qui marque la revalorisation des femmes maliennes dans le concert des nations. Pour ce concours d’Art culinaire, il a remercié la présidente Mme Katilé Hadiaratou Sène pour la tenue de ce concours entre les femmes qui leur permettra de se préparer pour leur futur foyer.

La présidente du Réseau des Organisations pour une Citoyenneté Participative (ROCP), Mme Katilé Hadiaratou Sène, au nom du réseau, a mis l’accent sur les motivations profondes de la création du ROCP. Un réseau créé le 08 février 2014, donc il y a 10 ans.

De sa création à nos jours, le Réseau a évolué suivant les programmes d’activités statutaires des 203 organisations de femmes et de jeunes, 3 ONGs et une institution de micro-finance qui l’animent. Soit, une décennie d’approche géo-sectorielle. A présent, le temps est venu de fédérer à la fois les initiatives et les ressources autour entre autres de LAHIDOU WARI, pour enjamber les objectifs de la vision commune. Cela passe par la concertation préalable des actions à mener en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur. C’est à ce prix et seulement à ce prix que la pierre du ROCP, sera au rendez-vous de l’édification du Mali Kura.

Avant de terminer, elle a adressé ses vifs et sincères remerciements à la Section Syndicale de la Douane du Mali, à l’ANPE, le FAFPA, l’APEJ, le MEREF et l’INPS.

Dans son discours, le Ministre de la promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, a salué aussi la présence remarquable des jeunes femme à cette cérémonie qui, a-t-elle souligné, est l’avenir de la nation, gage du développement socio-économique et politique.

Aujourd’hui, selon le Ministre de la promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, le Mali a besoin de plus cohésion sociale pour faire face aux différents défis auxquels le pays est confronté. C’est pourquoi, elle a salué le ROCP, à travers sa présidente Mme Katilé Hadiaratou Sène, qui s’est librement organisé en une force fédératrice pour démontrer que le leadership fort tire sa substance, de la reconnaissance, de la revalorisation des leaders précédentes, et de la revalorisation des forces vives endogènes, notamment les femmes et les jeunes.

Avant de terminer, elle a appelé les autres organisations féminines à emboiter le pas du ROCP afin cet exemple inspire et encourage d’autres car c’est une force permanente, une force active, une force mobilisatrice et la nation a besoin de ça pour répondre aux aspirations des femmes à la base.

Au cours de cette cérémonie, les invités ont eu droit à la projection d’un film documentaire de 30 minutes sur les dix ans du ROCP. Auparavant, l’INPS a fait une présentation sur les Assurances Volontaires par Mme Sylla Aminata Guittèye et l’ANADEB sur les avantages du biocarburant par M. Aboubacar Samaké.

A la proclamation des résultats par la présidente du jury, Mme Penda Diallo, les numéros 10, 1 et 3 ont occupé respectivement les 1ère, 2ème et 3ème places avec des mets suivants : couscous, Laka et Djissouma Koundé. Au cours de cette cérémonie, le ROCP a remis la clé d’un magasin, plus 100 chaises et une bâche à la présidente de l’Union des Coopératives, Mme Oumou Mariko.

Il faut noter que les partenaires et les conférenciers ont aussi reçu des attestations de reconnaissance. Et au début de cette cérémonie, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes des inondations du Mali.

Y Sangaré

Commentaires via Facebook :