La 2e édition du concours de musique “New Star” ou “Dolo Koura” en langue bambana a connu son épilogue le vendredi 6 septembre dernier au palais de la Culture Amadou Hampaté Ba par le sacre du jeune Issa Koité (D1) devant son challenger Ali Maïga (D4). Après le grande finale, une cérémonie officielle de remise de prix aux participants et de diplômes de reconnaissance aux partenaires a été organisée pour les organisateurs à l’hôtel Onomo de Bamako.

Le palais de la culture Amadou Hampaté Ba a vibré au rythme de la grande finale de la 2e édition du concours de musique “New Star” ou encore “Dolo Koura”, le vendredi 6 septembre dernier. Le verdict a donné le candidat Issa Koité (D1) vainqueur devant Ali Maïga. Avec 8 candidats au départ et après deux semaines de rude compétition, il fallait un gagnant. Les membres du jury ont donc tranché en faveur du jeune Koité, neveu du célèbre artiste Habib Koité. Il a épaté les milliers de téléspectateurs du palais de la Culture à travers l’originalité de sa musique et sa belle voix. Cette grande finale a été magnifiée par la présence de nombreux artistes invités comme la super star du rap malien Iba One et le couple magique Fousco-Djénéba qui ont émerveillé la salle. Les deux finalistes ont eux aussi prouvé au public qu’ils ont mérité leur place au bouquet final.

Organisé par la jeune entrepreneuse malienne Amssétou Sanogo à travers sa structure Kaira Management Global (KMG), ce concours se veut un espace de promotion pour les jeunes talents dont l’objectif est d’aider les jeunes à réaliser leur rêve de devenir de grands musiciens. A l’issue du concours, le jeune Koité n’a pu cacher toute sa joie et sa fierté : “Je suis vraiment content et très fier d’avoir remporté cette 2e édition du concours New Star. Terminer vainqueur de ce concours devant tant de personnes talentueuses est vraiment quelque de chose de grandiose. Je remercie tous ceux qui étaient là pour me soutenir” s’est-il réjoui, avant de remercier les organisateurs, notamment l’initiatrice du concours, Amssétou Sanogo Cazor.

“Nous félicitons le vainqueur Ali Koité pour cette victoire. Mais pour nous, tous les 8 candidats qui ont accepté les sacrifices, notamment les 9 semaines de vie à l’internat pour suivre les cours théoriques et pratiques des enseignants sont tous gagnants. C’est du nouveau sang pour la musique et la culture de notre pays. C’est la jeunesse qui gagne et c’est le Mali qui avance”, précise Mme Cazor.

Cependant, débusquer et révéler de jeunes talents au monde n’est pas suffisant pour en faire des musiciens. La plupart de ces jeunes n’ont pas les moyens nécessaires pour réaliser leur rêve. C’est pourquoi, Kaira Management Global a jugé bon de les accompagner dans leur carrière musicale, notamment le gagnant qui bénéficiera d’un accompagnent de taille pour la réalisation de son premier album. Après la sortie de l’album dont plusieurs titres et clips seront à la charge des organisateurs, le vainqueur bénéficiera également d’une promotion à travers les médias. A en croire Mme Cazor, le deuxième et les autres candidats ne seront pas non plus oubliés.

Au lendemain de la grande finale, précisément le samedi 7 septembre dernier, les organisateurs ont procédé, à la faveur d’une cérémonie sobre à l’hôtel Onomo, à la remise officielle de prix au lauréat et autres participants du concours ainsi que des diplômes de reconnaissance aux différents partenaires de cette 2e édition. Vivement donc la 3e édition !

Youssouf KONE

