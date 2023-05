La conférence internationale sur la beauté dénommée Conférence internationale Olilor s’est ouverte, le lundi 29 mai, à Bamako. C’était sous l’égide du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo en présence de Francis Olilo, fondateur du groupe Olilor.

Placée sous le thème « Comment devenir un professionnel de beauté », la 6e édition de la conférence internationale sur la beauté dénommée Conférence internationale Olilor vise à renforcer la capacité des artisans pratiquant les métiers de beauté et de soin corporel (maquilleurs, coiffeurs, esthéticiens, etc.) Elle s’inscrit dans le cadre de la promotion des artisans pratiquant les métiers de beauté et de soin corporel.

Organisée par la communauté Olilor du Mali, la présente conférence, qui se tiendra du 29 mai au 02 juin, va contribuer à l’autonomisation des femmes et lutter contre la pauvreté. Cela compte tenu du taux important des femmes dans l’exercice des métiers de beauté et de soin corporel, a expliqué Adam Gouro Sidibé, présidente de la commission d’organisation. Tout en saluant la résilience des artisans en vue de soutenir la transition et de surmonter les nombreux défis, elle a demandé l’implication personnelle du ministre l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo afin de faciliter l’accès de crédits aux artisans.

Pour le président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM), Mamadou Minkoro Traoré, la conférence vise à rendre plus professionnel les métiers de l’artisanat notamment dans le domaine de la beauté. « L’APCM ne peut que soutenir des initiatives de ce genre en vue de faire émerger de nouveaux talents dans le secteur qui occupe une place prépondérante dans l’économie nationale », a commenté le président Traoré.

Francis Olilo, fondateur du groupe Olilor a mis l’accent sur la formation des artisans. Laquelle, selon lui, est la base de la productivité. « Après la formation, nous allons avoir des entreprises qui seront compétitives », assure-t-il. « Il faut que l’Afrique cesse d’importer tout ce qui vient de l’extérieur », a insisté Francis Olilo. Le fondateur du groupe Olilor a, dans la même veine, plaidé pour la formalisation de tout le secteur de l’artisanat.

De son côté, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a indiqué que l’esprit de la conférence s’inscrit dans la vision des autorités de la transition. Il s’agit, selon Andogoly Guindo, de promouvoir le métier de l’artisanat afin de rehausser la compétitivité des produits artisanaux du Mali sur l’échiquier mondial.

A noter que c’est la première fois que la conférence internationale sur la beauté dénommée Conférence internationale Olilor se tient à Bamako. Elle réunit les artisans venus du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Togo et du Sénégal.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

