Culture : UNESCO sensibilise les acteurs culturels sur les mesures de réparations collectives à travers une visite guidée de sites à Tombouctou

Dans le cadre de la sensibilisation des acteurs sur les mesures de réparations collectives dans l’affaire de Ahmad Al Faqi Al Mahdi, le Bureau de l’UNESCO au Mali, à travers son Secteur Culture, a organisé une visite de sites, le mardi 19 décembre 2023 à l’attention des acteurs et opérateurs culturels du Mali ainsi que le représentant de la Coopération Suisse, un des Partenaires Techniques et Financiers du secteur de la culture au Mali. Cette visite qui a regroupé une délégation de la 8ème édition du « Festival Vivre Ensemble » sous la houlette de M. Salaha Maiga, membre du Conseil National de la Transition (CNT) et Directeur dudit festival en compagnie du Directeur Régional de la Culture, des représentants de la Mission Culturelle de Tombouctou, de l’UNESCO, des ONG CFOGRAD et CIDEAL, de l’Entreprise Mama Touré en charge des travaux et du Bureau de contrôle AMASEY ÉCO-ARCHITECTES.

La visite a ciblé le chantier de réhabilitation du mur de clôture du cimetière Cheick Sidi Mahamoud et les deux mausolées qu’il abrite : le mausolée Sidi Mahamoud et celui de Cheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani. Le mausolée Al Arawani a été reconstruit en mars 2023 par l’UNESCO dans le cadre des réparations collectives dans l’affaire de Ahmad Al Faqi Al Mahadi .

Il faut rappeler que les travaux de réhabilitation du mur de clôture de deux cimetières (Sidi Mahamoud et Al Kounti) s’inscrivent dans le cadre des sept (07) mesures principales du Dispositif de Restauration du Patrimoine Culturel piloté par l’UNESCO à travers le projet « réhabilitation et de valorisation des bâtiments protégés de Tombouctou » dans le cadre de la mise en œuvre de l’Ordonnance de réparations de la Cour Pénale Internationale (CPI). Ces travaux sont exécutés par l’UNESCO à travers des entreprises locales de Tombouctou sous la supervision techniques des experts architectes en collaboration avec le Gouvernement et les communautés de Tombouctou.

La visite a été l’occasion pour les hôtes du jour de poser des questions sur les travaux en cours mais également de découvrir d’autres pans de l’histoire et de la culture de la ville des 333 saints à travers les informations reçues au cours de la visite.

Les visiteurs ont exprimé leur satisfaction à l’issue de la visite et ont remercié et félicité l’UNESCO pour son engament constant en faveur de la protection et de la promotion du patrimoine culturel, facteur de paix et de développement durable.

Bokoum Abdoul Momini /maliweb.net

