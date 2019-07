Pour accompagner et produire les jeunes artistes chanteurs peu ou non connus, Kaïra Management Global (KMG) a procédé lors de la deuxième édition New Star (Dolo Koura), a organisé un concours de chant à leurs intentions. C’était vendredi 12 juillet dernier au Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba.

La cérémonie de lancement a été présidée par Mme Cazor Amssétou Sanogo directrice et fondatrice de Kaïra Management Global, en présence des jurys M. Massa Nouhoum Diallo, M. Idrissa Traoré et M. Ali Guindo (tous professeurs de Musique) et plusieurs invités pour soutenir leurs candidats.

Le concours de cette année, a regroupé 8 candidats dont 4 chanteuses et parrainé par M’bouyé Koité artiste chateur malien.

New Star est un concours de chant pour sélectionner de nouveaux talents de la musique malienne afin de promouvoir la musique à travers l’Afrique et le monde entier.

Selon Mme Cazor Amssetou Sanogo directrice de KMG, ce programme offrira à ses participants une grande visibilité dans l’univers musical ainsi qu’une production audiovisuelle qui leur permettra d’avoir un encadrement pour la réussite de leur carrière musicale. « Cette deuxième édition réunira des jeunes artistes non connus du public malien et de l’Afrique. Notre objectif est de leurs donner l’envie de chercher à connaitre le domaine qu’ils ont choisi. Nous, nous sommes là pour leur donner un coup de pouce à aller vers ce qu’ils aiment. La particularité de cette année est que nous avons organisé une formation sur le développement personnel pour les jeunes pour les aider à se décider et s’orienter vers leurs objectifs dans la vie », a déclaré Mme Amssétou Sanogo.

Ces artistes se produiront tous les vendredis jusqu’au 7 septembre 2019 (grande finale) au Palais de la Culture et, grâce à l’équipement technique mis à leur disposition, les candidats peuvent s’exprimer en toute liberté.

Aminata Dagnon

