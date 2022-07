«Le doux plaisir des mots» est le recueil de poèmes dont la cérémonie officielle de dédicace a eu lieu le 16 juillet 2022. C’est une œuvre de l’écrivaine et conseillère conjugale Mme Diakité Rokiatou Diakité dite «Rose».

«Un refrain de gratitude» ! Ainsi sommes-nous tentés de qualifier le très inspirant recueil de poèmes dédicacé le samedi 16 juillet 2022 par l’écrivaine et conseillère conjugale Mme Diakité Rokiatou Diakité dite Rose. Tout comme «tranche de vie» aurait pu aussi bien résumer ces poèmes d’une densité émotionnelle rare qu’on trouve dans «Le doux plaisir des mots». En fait, notre «Rose sans épines» est une poétesse dans l’âme. La poésie semble doter cette sublime dame d’un autre pouvoir en plus de celui de séduction de sa beauté fascinante.

La beauté de l’inspiration est dans la justesse de chaque mot choisi pour rythmer les vers. «Le choix des mots pour préciser une émotion aurait une influence sur la façon dont vit ou a vécu cette émotion», souligne la poétesse dans l’avant-propos. Et cela même si, rappelle-t-elle, «décrire ce que nous ressentons de manière précise n’est pas aussi facile qu’on peut le croire». En effet, poursuit Rose Diakité, «nous éprouvons parfois des difficultés importantes à identifier et à exprimer nos sentiments. Ce qui peut parfois nous bloquer».

Avec toute la pudeur qui caractérise sa frêle mais attachante personne, Rose exprime ici ses sentiments et livre ses combats par les vers. Le mot est son arme fétiche. «Pouvoir mettre des mots sur nos sentiments nous permet de rendre notre expérience plus palpable, donc de mieux comprendre et cerner nos sentiments», dit-elle. Ce recueil est précieux parce qu’il permet à cette dame réservée de nous livrer une partie d’elle-même, de ses combats, de ses valeurs et de ses convictions.

C’est un beau recueil qui est l’expression de son cœur, de ses sentiments, de ses émotions et aussi ses convictions ! «Ce livre se veut un guide pour habiller nos émotions, nos sentiments de poésie», nous confie l’écrivaine. Un ouvrage consacré aux jeunes générations qui ont laissé «la galanterie aux oubliettes vu la facilité qu’offrent les nouvelles technologies de la communication». Comme si les prouesses technologiques les ont sevrés des élans naturels du cœur.

L’art de séduire par le verbe a été noyé dans le virtuel. D’où la quasi-incapacité à évaluer le degré de la passion romantique, la noblesse et la sincérité des sentiments exprimés. «Le doux plaisir des mots» est une contribution de Rose pour pallier ce manque de chaleur humaine à nos relations sentimentales.

Ce recueil de 92 pages (Figuira Editions) est divisé en deux parties entre «Les mots» et «Amour-Nectar». Il faut rappeler que Rose n’est pas une néophyte dans le monde littéraire malien puisqu’elle est l’auteure de «Réussir sa vie de couple». Une œuvre qui perpétue le savoir et le savoir-faire hérités de la charismatique conseillère conjugale, Mme Diakité Adja Bani Kébé dite la «Maman Nationale», qui est sa mère.

La poésie est une passion pour cette titulaire d’un Master en Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) et qui a fait de la défense et de la promotion des personnes vivant avec des déficiences son cheval de bataille. Coach, elle a réussi à prouver par son engagement et sa détermination que «le handicap n’est pas un obstacle insurmontable». Et le meilleur soutien que l’on puisse apporter à cet «cas d’école» (en terme du développement personnel), c’est de payer, de s’offrir et d’offrir «Le doux plaisir des mots». Un recueil en vente à 5 000 F Cfa.

Moussa Bolly

Commentaires via Facebook :