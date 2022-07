Le samedi 23 juillet 2022 s’est tenue au Mémorial Modibo Keita, la cérémonie de lancement de l’ouvrage intitulé « Pour un Mali Meilleur » de l’ancien Premier ministre Moussa Mara, ouvragé réédité par ‘’Figuira Editions’’ et dont la première édition date de 2006 par les Editions Jamana. C’était en présence de plusieurs personnalités politiques du pays, des hommes de lettre, des journalistes et des artistes.

Selon la Directrice de ‘’Figuira Editions’’, Mme Niaré Fatoumata Keita, cet ouvrage « Pour un Mali Meilleur » de Moussa Mara est un impressionnant essai de 389 pages. Qui est structuré en 3 parties. La première s’intitulant « le cadre », commence de la page 51 à 192, articulée en 4 chapitres. La deuxième avec comme titre « la substance » allant des pages 193 à 271, comprend 2 chapitres et la troisième, « opportunités et menaces » va de la page 272 à 389 avec 3 chapitres.

Par cet exploit essayiste, dit-elle, ce livre est à la fois bien écrit, avec un style clair et précis. « Il est instructif et palliatif car il est assorti d’une méthodologie claire, précise et concise. Il fait l’état des lieux, donne la définition, des concepts, émet des hypothèses, analyse les résultats, les causes et conséquences, donne aux problèmes des solutions, fait des bilans et dresse les perspectives » a-t-elle détaillé. Avant de synthétiser les mots clés de cet ouvrage en ces termes : Analyser les faits, participer à les comprendre, à résoudre pour proposer des pistes de construire. A ses dires, ce livre « Pour un Mali Meilleur », au regard de son importance capitale, devrait être, pour tout Malien convaincu de son idéal patriotique et citoyen, un bréviaire, un viatique, un précieux sésame, un antidote efficace pour les plaies du Mali. « Il restera une sorte de document sacerdotal, capable de contribuer à l’édification du Mali par des pistes de solutions qu’il propose », a ajouté l’éditrice.

Pour l’auteur, ce livre vise à inciter les Maliens à s’impliquer dans les affaires publiques, visant à comment mobiliser les Maliens autour du Mali. Dans son propos, Moussa Mara révèlera que ce projet date de 16 ans, malgré la présence des thématiques dans ce livre qui font toujours d’actualités.

« C’est une contribution au débat et personne n’a la prétention d’avoir la solution à tous les problèmes. Donc d’autres contributions sont sans doute nécessaires » a-t-il humblement expliqué. A l’en croire, le Mali peut sortir de cette crise si on prend les problèmes par le fond, c’est-à-dire prendre le mal par la racine. « Tous les grands pays ont rencontré des difficultés importantes et ont fini par les surmonter et sont considérés aujourd’hui comme des modèles dans le monde », a-t-il indiqué. Et d’inviter les Maliens à mettre le Mali au-dessus de tout surtout en s’impliquant davantage à tout ce qui concerne l’Etat et son fonctionnement.

Cette cérémonie de lancement du livre « Pour un Mali Meilleur » de Moussa Mara, a été sanctionnée par des témoignages et des dédicaces.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :