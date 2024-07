Oumar Bakary Doumbia, notre confrère résidant en France, vient de publier aux éditions Publiwiz, son deuxième roman intitulé “Vilain gosse : Avalé par l’aventure”. Récit d’inspiration autobiographique, “Vilain gosse : Avalé par l’aventure” relate les difficultés qu’un Malien longtemps immigré en France a rencontrées lors de son retour dans son pays natal.

Ainsi, espérant faire progresser les mentalités par l’action et la solidarité, il met son expérience et ses moyens au service des enfants démunis.

“Vilain gosse” lève aussi le voile sur le décalage entre la vision, les valeurs et attentes d’un émigré de retour et celles de ses compatriotes restés au pays. Sur le plan sentimental, il renoue avec bonheur avec une relation perdue de vue. Mais si la générosité et l’amour nimbent le livre, l’incompréhension, la pauvreté, l’incivilité, le chômage traversent également cette chronique d’un retour au pays natal, racontée avec émotion et finesse par un père qui se surnomme lui-même “Vilain gosse” à son “Beau gosse” de fils.

Une histoire de vie et de cœur.

Commentaires via Facebook :