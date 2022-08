Nyanajè Taama est une manifestation culturelle qui vise à semer la graine de la citoyenneté renouvelée au Mali. Il a été présenté aux hommes de médias par son directeur Alioune Ifra Ndiaye au cours d’un déjeuner de presse organisé à l’espace culturel Blonba, le mercredi 17 août.

Nyanajè Taama est un format de diffusion culturelle inédite associée à de la médiation sociale et à de l’éducation à la citoyenneté. C’est un village culturel itinérant constitué de trois camions, 500 chaises et bancs, deux voitures, deux bus, deux voitures de liaison, une régie vidéo avec six caméras, etc.

Ce dispositif, selon son directeur, propose de s’installer de manière itinérante dans les grandes villes du Mali pour y programmer du cinéma, du théâtre, de la musique, des marionnettes, du divertissement, des débats citoyens et une émission de télévision hebdomadaire grand public produite grand public produite sous forme de talk-show.

Alioune Ifra Ndiaye a affirmé que Nyanajè Taama a été imaginé et développé dans le cadre du cadre programme Star financé par la coopération et mis en œuvre par Blonba. Il s’inscrit dans la droite ligne du programme national d’éducation à la citoyenneté (PNEC) porté en 2004 par le ministère de l’Administration territoriale et des Collectivités locales développé et mise en œuvre par Blonba.

L’ambition de Nyanajè Taama est de mettre en place un programme pérenne destiné à être récurrent chaque année. Cette première saison (octobre à décembre 2022) est un programme pilote. Elle touche plus de 200 communes urbaines et rurales de 10 régions (Bougouni, Sikasso, Koutiala, San, Ségou, Dioïla, Diéma, Nioro du Sahel, Kayes et Kita).

Sambé- Sambé tour d’Orange-Mali organisé en marge Nyanajè Taama

Nyanajè Taama va toucher directement 50 000 citoyens en construction. « Par le biais de la télévision, des réseaux sociaux et de la radio, Nyanajè Taama ambitionne d’entretenir chaque semaine trois millions de téléspectateurs, d’auditeurs et de followers », a déclaré Alioune Ifra Ndiaye.

Première partenaire de la culture malienne, la société de téléphonie mobile Orange-Mali ne pouvait rester en marge de ce projet. Sa cheffe de division Communication Institutionnelle et Sponsoring a indiqué que la société de téléphonie mobile soutient tous les grands concerts, les festivals et tous les gros projets culturels.

Doucouré Fatoumata Sangaré a affirmé que c’est un beau projet culturel qui va mettre en valeur la culture malienne et qui va faire vivre le meilleur de la culture aux populations. Sponsor officiel de l’évènement, elle a indiqué qu’Orange-Mali, dans le cadre de ses 15 ans au Mali, va associer Sambé- Sambé tour d’Orange-Mali à Nyanja Taama.

Ce Sambé- Sambé tour d’Orange-Mali verra la participation des artistes comme Master Soumy, Iba One et bien d’autres. « L’idée est pour nous d’aller à la rencontre des Maliens dans les régions comme à Bamako que nous sommes à leur côté au quotidien, de montrer l’encrage responsable d’Orange-Mali depuis une quinzaine d’années », a déclaré Doucouré Fatoumata Sangaré.

Pour terminer la cheffe de division Communication Institutionnelle et Sponsoring d’Orange-Mali d’Orange-Mali a affirmé que la société de téléphonie mobile sera présente dans toutes les 200 communes urbaines et rurales de 10 régions pour accompagner l’évènement.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

