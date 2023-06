Après Sembène Ousmane, c’est au tour du réalisateur malien Souleymane Cissé de se voir décerner le grand prix Carrosse d’or lors de l’ouverture du Festival de Cannes le mercredi 17 mai 2023 en France. La 76e édition de ce Festival de Cannes a, lors de son ouverture, honoré Souleymane Cissé pour l’ensemble de sa carrière. Ce prix prestigieux a été décerné par la Société des réalisateurs de films en reconnaissance de ses contributions inestimables au cinéma africain. Souleymane Cissé, qui suit les pas du célèbre cinéaste sénégalais Sembène Ousmane, devient ainsi le deuxième réalisateur africain à recevoir cette distinction convoitée, décernée par la Société des réalisateurs de films. Ce prix Carrosse d’or vient saluer ses contributions exceptionnelles au cinéma africain et témoigne de son héritage cinématographique inestimable. Avec une carrière qui s’étend sur plus de 50 ans, Souleymane Cissé a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma africain. Considéré comme un pionnier du 7e art sur le continent, ses films tels que “Yeelen”, récompensé par le Grand prix du Jury au Festival de Cannes en 1987, ainsi que “Den Muso”, “Baara” et “Finyè”, ont tous contribué à son succès international et à sa renommée.

Le succès de Souleymane Cissé au Festival de Cannes est une fierté pour le Mali et pour l’ensemble du continent africain. Il démontre la richesse et la vitalité du cinéma africain et met en lumière le talent incontestable des cinéastes africains qui continuent de repousser les frontières de l’art cinématographique. A 83 ans, Souleymane Cissé possède déjà dans sa gibecière deux Etalon d’or au Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (Fespaco), remportés respectivement en 1979 avec “Baara” et en 1985 avec “Fin Yé”. Son film “Yeelen” a été récompensé au Grand prix du jury au Festival de Cannes en 1987, ainsi que “Den Muso”. Ces deux films primés au Fespaco ont contribué à son succès international et à sa renommée.

André Segbedji

