Programme Doniblon ou Vestibule du Savoir : Anw Jigi Art prépare les jeunes auteurs et comédiens

L’Association pour la recherche théâtrale (Anw Jigi Art) a lancé, le 18 novembre 2023, son programme Doniblon/ Vestibule du Savoir. Plusieurs activités étaient au programme, dont une conférence de presse animée par Bagayoko Assitan Tangara et Awa Diassama. C’était à son Centre culturel «Happy Théâtre» de Dialakorodji.

La cérémonie qui a enregistré la présence du Président de l’association culturelle Acte 7, Adama Traoré, a commencé par une prestation théâtrale, sur l’importance de l’assainissement et de la promotion des règles d’hygiène. Un message de sensibilisation pour une meilleure gestion des ordures afin de garantir la santé des populations. Le jeune rappeur, Balde Gang, une véritable révélation locale, a émerveillé l’assistance avec trois de ses chansons.

A en croire Mme Bagayoko Assitan Tangara, Directrice exécutive de l’Association Anw Jigi Art, le Programme Doniblon/ Vestibule du Savoir, est une série d’initiatives visant à remédier à la pénurie d’auteurs de théâtre malien, en formant de jeunes auteurs et comédiens, en encadrant des talents émergents et leur fournissant une plateforme d’expression.

Le Programme Doniblon, a-t-elle fait savoir, comprend deux projets majeurs, à savoir Drama Actora Lab et Dialakorodji Event. Selon elle, le projet Drama Actora Lab vise à renforcer les compétences de 10 jeunes auteurs et 15 jeunes comédiens, en utilisant la langue bambara pour l’écriture dramaturgique, sur scène et en améliorant leurs compétences en improvisation. «Le Projet Dialakorodji Event est une plateforme dédiée à soutenir les jeunes talents, offrant des opportunités professionnelles, pour les aider à sortir du cycle de la violence et à progresser dans une carrière. En plus de ces initiatives, ce projet organise des rencontres mensuelles pour des débats, conférences et ateliers d’échange et de formation dans des tontines, les grins et les écoles, pour informer et sensibiliser sur divers sujets, tel que l’entreprenariat et l’autonomisation des femmes», a expliqué la Directrice exécutive de l’Association Anw Jigi Art. Ce programme engagé, a laissé entendre Mme Bagayoko Assitan Tangara, contribue de manière significative à l’enrichissement culturel et à la croissance de la communauté, en favorisant l’apprentissage, l’expression artistique et le dialogue.

La Directrice exécutive de l’Association Anw Jigi Art a remercié l’ensemble des partenaires, notamment la Fondation Doen qui finance ce programme.

Anw Jigi Art, est une association engagée avec pour mission de promouvoir le théâtre au Mali, en particulier dans les quartiers défavorisés. Elle organise de manière régulière des activités socioculturelles, dans ces quartiers, les familles et les écoles. Elle propose aussi dans son centre culturel «Happy Théâtre» des programmations artistiques et culturelles, riches et participatives, ainsi que des activités, visant à renforcer les capacités des jeunes et des organisations féminines du quartier. Ce projet, a déclaré Mme Awa Diassama, chargée de production et de coordination de l’Association Anw Jigi Art, ‘’est pour nous tous’’.

C D

Commentaires via Facebook :