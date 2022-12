Les bénéficiaires maliens des fonds du projet AWA (Art in West Africa) était à l’honneur le mardi 06 décembre 2022 à la résidence de l’ambassadeur de l’Union Européenne au Mali, M. Bart Ouvry. C’était à l’occasion d’un cocktail culturel qui a réuni en plus des diplomates de l’UE, le Secrétaire général du ministère de la culture et d’acteurs culturels de la place.

Le Projet AWA (Art in West Africa) est une proposition du consortium : Institut français de Paris et du Centre Culturel Kôrè de Ségou dans le cadre du Programme ACP UE CULTURE, une initiative conjointe de l’Union Européenne et de l’Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifiques. Le projet AWA vise à renforcer la compétitivité des industries culturelles et créatives dans les pays concernés pour 3ans. De plus, il joue un rôle de hub culturel régional à la promotion des valeurs ouest africaines dans la perspective de stimuler l’appropriation par la jeunesse ouest africaine de sa propre histoire, de son développement économique de la région. Le projet est exécuté dans 6 pays de l’Afrique de l’ouest dont le Mali où il est piloté par le centre kôrè et l’Institut français.

Le cocktail qui s’est déroulé dans une belle ambiance conviviale avec une belle animation musicale a été opportun pour les bénéficiaires et les partenaires financiers de s’exprimer sur la pertinence du projet et avantages pour le développement du secteur culturel et artistique ouest africain.

Dans son intervention M. Bart Ouvry est revenu sur la particularité de ce projet. En effet, il donne le plein pouvoir aux acteurs locaux pour sa mise en œuvre. L’autre particularité ressortit par M . Ouvry, est que les bénéficiaires vont au-delà des acteurs culturels classiques car les acteurs l’artisanat et du numérique sont également concernés. Pour sa part, le Conseiller de la coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Mali, Patrick Perez estime que : ‘Ce projet portera un regard audacieux bouillonnant un regard aux couleurs de l’Afrique pour que la culture soit et se doit être une force d’union et de rassemblement et d’ouverture’, selon ses propos. Un avis largement partagé par le directeur du Centre Culturel Kôrè de Ségou, Mamou Daffé qui a son tour déclare qu’il s’agit d’un programme compétitive qui renforce avec un dispositif de financement dont les activités couvrent les 16 pays de l’ Afrique de l’ouest avec un budget très conséquent. Piloté par les locaux dans sa mise en œuvre le projet AWA va former 1000 acteurs et artistes culturels, et 120 projets seront financés pendant les 40 mois de sa durée. A ce jour, ceux sont 77 projets financés en Afrique de l’ouest dans les 15 pays concernés , et au Mali déjà 11 projets ont été financés avec un montant de 550 000 euros. « C’est une voie de professionnalisation du secteur culturel créatif ouest africain », dira M. Daffé

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :