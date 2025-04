Stratégie de promotion de l’ONMT pour la CAN-2025 au Maroc : Une opportunité en or pour les professionnels africains du tourisme de développer leurs business

Objectif : promouvoir le Maroc comme une véritable terre de football et mettre en place des packages pour la CAN 2025

Les professionnels africains du secteur touristique sont désormais engagés et déterminés à accompagner l’Office national marocain du tourisme (ONMT) dans sa campagne de promotion de la Coupe d’Afrique des nations (Can) que le Royaume du Maroc organisera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il s’agira donc, pour eux, de saisir une opportunité en or afin de mieux développer leur business avec leurs homologues marocains. Objectif visé : vendre la destination Maroc pendant et après ce grand rendez-vous du football africain. Ce qui permettra aussi au Royaume chérifien de confirmer, une fois de plus, sa position de leader touristique en Afrique comme en 2024 avec 17,4 millions de visiteurs. C’est ce qui ressort du voyage de familiarisation panafricain des professionnels du secteur (agences de voyages et journalistes) du 2 au 6 avril 2025, qui a permis de découvrir la diversité du Maroc, Terre de lumière, à travers la visite de trois villes retenues pour la Can-2025. Il s’agit de Casablanca, Rabat et Tanger. Ce voyage était organisé par le Bureau de l’ONMT pour l’Afrique, basé à Dakar, au Sénégal, sous la conduite d’Ahmed Oumaarir dont l’une des ambitions est de promouvoir la destination Maroc auprès des plus grands professionnels du secteur du tourisme. Cela en faisant du Maroc un acteur majeur du paysage touristique africain. D’ores et déjà, les professionnels marocains de voyage et de l’hôtellerie disposent des offres packages pour la Can-2025.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) ne manque pas d’initiatives pour faire la promotion de la destination Maroc. C’est pourquoi, cette structure compte faire du football un levier de promotion touristique du Maroc, en renforçant l’image du Royaume chérifien, “Maroc, terre de lumière”, mais aussi “Terre de football”.

Et depuis le 7 juin 2023, l’Office national marocain du tourisme et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) sont liés par un accord de partenariat stratégique pour la promotion de la destination Maroc. Cela, après le parcours très impressionnant des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde/Qatar-2022 où ils ont été éliminés en demi-finale par la France. Ce fut une première pour une équipe africaine dans cette compétition.

Ce partenariat illustre aussi la dynamique enclenchée, selon les deux parties, suite à la candidature tripartite du Maroc avec l’Espagne et le Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 de football.

D’ici là, le Royaume du Maroc s’apprête à organiser le plus grand événement sportif de l’année en Afrique, qui regroupera les meilleures nations du football. Il s’agit bien de la Coupe d’Afrique des nations de football (Can-2025) dont la phase finale se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Pour la première fois, cette compétition se tiendra dans six villes du Maroc (Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger) et neuf stades. Aujourd’hui, le Maroc compte relever les défis de l’organisation de ce grand rendez-vous sportif et remporter le trophée au soir du 18 janvier 2026.

On sait bien que ce pays de football est un habitué de l’organisation des grands événements sportifs.

Pour les autorités marocaines, il s’agira de faire de cet événement sportif, une véritable fête pour la jeunesse africaine.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) veut jouer sa partition afin de faire de cet événement une opportunité pour vendre la destination Maroc pendant et après. Pour ce faire, les professionnels africains du secteur touristique devraient saisir cette aubaine pour développer leur business avec leurs homologues marocains.

Voilà l’idée principale du voyage de familiarisation panafricain, organisé du 2 au 6 avril 2025, par le Bureau de l’ONMT pour l’Afrique, basé à Dakar, au Sénégal. Il a regroupé les opérateurs et hommes de médias venus du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin pour découvrir la diversité du Maroc, terre de lumière.

En quelques jours, ils ont sillonné trois belles villes du Maroc retenues pour la Can-2025 : Casablanca, Rabat et Tanger en visitant certains lieux touristiques (Mosquée Hassan II à Casa, le Palais royal de Rabat, la ville de Tanger) ainsi que des infrastructures sportives qui font la fierté du Maroc comme le Complexe Mohammed VI et le Musée du football marocain.

L’un des temps forts aura été le Workshop avec format speed networking entre les professionnels africains (agents de voyage, tour-operators) et leurs homologues marocains. Pendant trois heures d’horloge à travers des rencontres B2B, ils ont échangé et discuté sur les différentes opportunités à offrir à la clientèle qui souhaiterait vivre la Can-2025 dans des meilleures conditions possibles.

L’occasion était bonne, pour les professionnels marocains, de valoriser les différentes offres du produit touristique marocain auprès des opérateurs africains. Une opportunité également pour recenser les demandes commerciales.

“Nous sommes très fiers de rencontrer nos amis africains pour développer nos business avec l’organisation de la Can au Maroc. Je pense que les échanges ont été très fructueux puisque nous sommes prêts à collaborer avec beaucoup d’agences en leur proposant nos offres packages pour la Can-2025”, nous a confié un des responsables d’une agence de voyage marocaine.

“Sincèrement, je suis très satisfaite de l’organisation de cette rencontre avec les professionnels du secteur touristique marocain sur une possibilité de partenariat pendant et après la Can, qui nous permettra de vendre la destination Maroc. Je pense que c’est une belle opportunité à saisir, quand on sait que décembre et janvier est une belle période pour la détente et aller suivre les matches de la Can. On sait bien que le Sénégal tout comme beaucoup de pays africains, est à quelques heures seulement du Maroc et en vol direct. Au Sénégal, la Royale Air Maroc a trois vols directs par jour. Cela veut dire que nous avons de la clientèle pour le Maroc. Et avec la Can-2025, la Ram sera obligée d’augmenter des vols spéciaux”, précisera la promotrice d’une agence sénégalaise. “La Can-2025 représente bien plus qu’un événement sportif ; c’est également une vitrine unique pour le tourisme national. En accueillant des équipes, supporters et journalistes venus de tout le continent et au-delà, le Maroc a l’opportunité de mettre en lumière la richesse de son patrimoine culturel, la diversité de ses paysages et la qualité de ses infrastructures. La Can- 2025 s’annonce ainsi comme un catalyseur économique et un levier stratégique pour le rayonnement touristique du Royaume”, selon l’un des responsables de l’ONMT.

Et d’ajouter : “L’ONMT entend jouer un rôle actif dans la promotion de la Can-2025, en accompagnant cet événement d’envergure pour en faire une vitrine exceptionnelle du Maroc à l’échelle internationale. En capitalisant sur l’engouement populaire et médiatique suscité par cette compétition, l’ONMT souhaite positionner le Royaume comme une véritable terre de football où passion sportive et hospitalité se conjuguent naturellement.”

Notons que 2024 a été l’année historique pour le tourisme marocain. Et pour cause, 17,4 millions de visiteurs ont choisi ce pays comme destination. Ce qui confirme la position du Maroc comme leader touristique en Afrique et atteint avec deux années d’avance les objectifs de la feuille de route fixés pour 2026.

Concernant les recettes en devises en 2024, elles ont atteint un record absolu de 112 milliards de dirhams, soit une progression remarquable de 7 % comparée à 2023.

Et le secteur de l’hébergement touristique marocain, selon un rapport, confirme aussi sa dynamique exceptionnelle avec 28,7 millions de nuitées enregistrées en 2024, soit une progression de 12 % par rapport à 2023. Cela reflète surtout la capacité croissante des établissements touristiques du Maroc à attirer et retenir les voyageurs, tout en démontrant aussi la confiance renouvelée des touristes dans la destination Maroc. Selon le ministère du Tourisme, le Maroc a accueilli près de 2,7 millions de visiteurs au cours des deux premiers mois de l’année 2025, soit une hausse spectaculaire de 24 % par rapport à 2024.

Ce bond équivaut à 521 000 arrivées supplémentaires, confirmant ainsi la montée en puissance du Royaume comme destination de choix.

El Hadj A.B. HAIDARA, envoyé spécial

Commentaires via Facebook :