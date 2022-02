Le jeudi 24 février 2022, la Mission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) conduite par Goodluck Jonathan, a effectué une visite de deux jours dans notre pays. L’objectif de cette visite était de négocier un nouveau chronogramme électoral pour la fin de la transition en cours dans notre pays. Après la rencontre, la mission de la CEDEAO a publié un communiqué pour faire le point de la rencontre avec les autorités maliennes. Même si rien de concret n’a filtré de ces échanges, tout laisse croire que les deux parties à l’issue du mécanisme de dialogue instauré vont trouver un terrain d’entente. Et la CEDEAO pourra revenir à de meilleurs sentiments en levant les sanctions injustes infligées au Mali ?

La CEDEAO est engagée pour le retour de l’ordre constitutionnel au Mali. Raison pour laquelle elle a usé de tous les moyens pour pousser nos autorités à rendre public un chronogramme acceptable de la tenue des élections. Des moyens comme les sanctions injustes et sévères infligées contre le Mali et qui violent les textes de l’organisation.

Avec la main tendue des autorités de la transition du Mali, elle a enfin compris que seules les sanctions ne peuvent être la solution et qu’il faut à ce stade négocier et discuter pour une sortie de crise. D’où cette nouvelle visite de la Mission de la CEDEAO dans notre capitale qui s’inscrit dans le cadre du dialogue entre notre pays et l’organisation sous régionale.

A l’issue de cette visite ponctuée par des entretiens avec les autorités de la transition malienne, la Mission de la CEDEAO au Mali a rendu-public un Communiqué de presse. Dans lequel, il fait mention que le Médiateur a eu un échange de vues approfondi avec une délégation gouvernementale dirigée par le ministre malien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et comprenant respectivement les ministres en charge de l’Administration territoriale et la Décentralisation, de la Refondation de l’Etat et des Réformes institutionnelles. D’après toujours ce communiqué, le Médiateur a également rencontré le Président de la Transition le Colonel Assimi Goita. Et de poursuivre que les discussions ont eu lieu dans le contexte des consultations au niveau technique sur un calendrier électoral acceptable, tenues la semaine dernière à Bamako.

Au cours de ces consultations, précise, le même communiqué, le Médiateur a réitéré l’attachement de la CEDEAO au dialogue, aux fins de faciliter la restauration de l’ordre constitutionnel, conformément aux instruments pertinents de la CEDEAO et de l’UA. Et de souligner que le Médiateur a relevé la disposition des autorités maliennes de la Transition à continuer à dialoguer avec la CEDEAO. Le Médiateur a aussi souligné que le CLST et les experts vont poursuivre leurs échanges techniques avec les autorités maliennes.

Elle a tenu à exprimer sa profonde appréciation aux autorités maliennes pour la qualité de l’accueil et pour leur disponibilité.A la lumière de ce communiqué il ressort que la CEDEAO et les autorités du Mali sont en train d’arrondir les angles pour un accord consensuel autour d’un chronogramme de la transition malienne. Tout reviendra au prochain sommet des chefs d’Etat pour permettre à la CEDEAO de revenir à de meilleurs sentiments en levant ses sanctions.

Adama Tounkara

