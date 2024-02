Niamey, 12 Fév (ANP) -Le Chef de l’Etat Nigérien, le général de brigade Abdourahamane Tiani a dans une interview accordée à la Chaine Nationale le dimanche 11 février 2024, a annoncé que les Etats de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont décidé le 28 janvier dernier de quitter la CEDEAO par ce que cette organisation ‘’n’était plus celle des pères fondateurs.’’

Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie a par suite rappelé que la CEDEAO avait des objectifs, purement économiques et de prospérité des peuples et avait aussi des principes fondamentaux notamment, l’égalité et l’indépendance des Etat membres, la solidarité et l’auto -suffisance collective, la non-agression et le droit de l’homme entres autres.

Le Chef de l’état nigérien de souligner que trois (3) trois raisons ont amené l’AES à quitter la CEDEAO, il s’agit en première la raison sécuritaire car la CEDEAO menaçait le Niger, d’une agression militaire « nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des nigériens », a-t-il dit.

La seconde raison qui est morale et éthique « le peuple nigérien a été dépourvu de tout, le minimum vital, l’Energie électrique « saurions nous continuer à accepter que les nigériens meurs par ce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991 ».

Abdourahamane Tiani de noter que la dernière raison est d’ordre économique « qu’aurions à gagner en restant dans une CDEAO où nous somme sous embargo totale, embargo économique qui est l’objectif initial de la CDEAO , embargo monétaire où nos dépôts à la BCEAO sont confisqués en 2023 », a-t-il révélé tout en s’interrogant « pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation, nous avons décidé qu’il est temps de sortir dans cette organisation de laquelle les états auraient dû sortir dès 1991 au lendemain du discours de la baule par ce que c’est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne correspond plus à l’esprit initial ayant conduit à la création de la CEDEAO ».

